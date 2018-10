Acque intelligenti per il riuso in agricoltura: avviato progetto sperimentale ad Acquaviva delle Fonti

Un Kick Off Meeting del progetto ECO_LOOP si è tenuto presso il Palazzo dell’Acquedotto Pugliese a Bari.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’utilizzo dei fondi POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 Fondo Europeo Sviluppo Regionale Azione 1.6 - Avviso Pubblico “Innonetwork”. Investimento del valore complessivo di due Milioni di Euro.

Il progetto ECOLOOP ha come obiettivo la ricerca, lo sviluppo, la realizzazione di un prototipo e di test applicati ad un caso reale di una piattaforma elettronica e informatica, basata su sensori.

“L ’obiettivo è creare uno strumento di supporto all’utilizzo delle acque reflue affinate per scopi irrigui. In tal modo sarà possibile pervenire ad un uso consapevole ed efficace delle acque reflue in agricoltura”, ha dichiarato il responsabile di ECO_LOOP, Erminio Riezzo.

Due i benefici diretti principali:

1. la salvaguardia delle falde acquifere (risorsa idrica pregiata),

2. il miglioramento della sostenibilità ambientale ed economica delle produzioni agricole.

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, svolte dalle aziende in stretta collaborazione con gli istituti di ricerca, produrranno uno strumento integrato ed utile alla gestione sostenibile della risorsa idrica per:

• i gestori delle infrastrutture di affinamento e distribuzione,

• le aziende agricole.