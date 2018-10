Elezioni province appello al voto di Stefàno per il centro sinistra

Il senatore Dario Stefàno, a poche ore dall'apertura delle urne che eleggeranno i nuovi presidenti delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadisce il sostegno pieno, suo e di tutto il suo Movimento "La Puglia in più", ai candidati del centro sinistra.

“Abbiamo la necessità - afferma il sen Stefano - di garantire alle Province competenza e affidabilità per preparare meglio e con più efficacia il rinnovato ruolo di enti sovra-territoriali di Area, capaci di restituire così protagonismo ai singoli territori. Un ruolo ancora importante che però necessita di essere declinato in forme innovative per raccogliere tutte le nuove potenzialità.”

“Ai territori di Lecce, Brindisi e Taranto con la scelta di Stefano Minerva, Riccardo Rossi e Rinaldo Melucci - conclude Stefano - vogliamo garantire figure istituzionali e classe dirigente autorevole, capace di elaborare e sostenere in modo integrato e sinergico un'azione di sviluppo territoriale positivamente condiviso”.