"È passato anche ottobre ma del piano di lotta alla Xylella promesso dal ministro Centinaio alla Puglia e agli olivicoltori pugliesi non c’è nessuna traccia.

Io credo sia venuto il tempo di passare dalle chiacchiere, dalle promesse, dai manifesti alle proposte e alle soluzioni per i problemi che vive il Paese. Noi in Puglia non ne possiamo più di attendere: Ministro Centinaio, quando arriva questo piano di contrasto alla Xylella?" Lo chiede il senatore Dario Stefàno (Pd) attraverso un video pubblicato poco fa sulla propria pagina facebook.

Link al video -> https://goo.gl/H7gkmg