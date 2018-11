Macro: il Miami New Media Festival è stato presentato a Roma

Written by Marinellys Tremamunno

Per ulteriori informazioni sugli artisti invitati e sul programma visita il sito ufficiale del MNMF2018.

Il MNMF2018 proseguirà il 22 e 23 novembre a Valencia (Spagna) con il seminario “Fluxus nell'era digitale”, nel corso della seconda riunione internazionale del Dipartimento di Arte e Tecnologia della Università Cattolica di Valencia San Vincenzo Martire. Sabato 2 febbraio tornerà al Macro di Roma, per accogliere la performance di Miss Wynwood dell'artista venezuelana Nina Dotti.

Ideato a Miami nel 2006 da Arts Connection Foundation, dall'artista e curatrice venezuelana Andreina Fuentes, il Miami New Media Festival (MNMF) oggi ha il sostegno del Consiglio per gli Affari Culturali di Miami-Dade.

L'Italia è stata la quarta tappa dei 7 paesi che compongono l'itinerario di questo festival senza precedenti, che offre una splendida piattaforma per la diffusione di opere di video arte. Il MNMF è giunto alla sua 13a edizione e ha riunito più di 250 artisti provenienti da 15 nazioni del mondo. Questo anno l’evento è iniziato lo scorso 2 ottobre a Miami, per raggiungere successivamente San Nicolas (Aruba), Bogotà (Colombia), Santo Domingo (Repubblica Dominicana), Caracas (Venezuela) e Valencia (Spagna).

La tappa romana di questo importante festival internazionale ha incluso 18 video-art selezionati attraverso l'Open Call, sotto il titolo Water, Heritage and Climate Change, insieme alle selezioni curatoriali con le proposte audiovisive degli artisti invitati. Così la RAW ha presentato il programma curatoriale Emergency Metaphors, che mette lo spettatore a confronto con la realtà politica venezuelana attraverso le opere di Muu Blanco, Miguel Braceli, Yolanda Duarte, Beto Gutierrez, Consuelo Mendez, Teresa Mulet, Erika Ordosgoitti, Rolando Peña, Conrado Pittari, Lucía Pizzani, Miguel Rodríguez, Sepúlveda e Marcos Temoche. E il Macro ha proiettato il programma Women of Water, che ha visto la partecipazione di Nina Dotti, Consuelo Mendez, Sabrina Soto Montiel, Erika Lucia Ordosgoitti e Pizzani.

Il Miami New Media Festival 2018 è la più grande coalizione creativa di video arte del mondo ed è stata presentata con successo al Museo di Arte Contemporanea di Roma, il Macro Asilo. Due progetti curatoriali, per un totale di 32 video, sono stati proiettati venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 novembre presso la sede di questo importante centro espositivo romano. Inoltre, venerdì 26 ottobre il MNMF2018 ha avuto una presentazione speciale alla festa finale della Rome Art Week (RAW), tenutasi nel suggestivo Borgo Ripa di Trastevere.

