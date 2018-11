I muretti a secco sono diventati patrimonio dell'umanità

La pratica rurale dell'arte dei muretti a secco - appartenente a Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera - è stata iscritta nella lista degli elementi dichiarati patrimonio culturale immateriale dell'umanitá dell'Unesco. La decisione annunciata con un post sul profilo Twitter dell'organizzazione, che si congratula con gli otto Paesi europei che hanno presentato la candidatura è stata approvata all'unanimità dai 24 Stati membri del Comitato, riuniti a Port Louis.

È la seconda volta, dopo la pratica tradizionale della coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria, che viene attribuito questo riconoscimento a una pratica agricola e rurale. Nella motivazione dell'Unesco si legge: "L'arte del muri a secco riguarda tutte le conoscenze legate alla costruzione di strutture di pietra ammassando le pietre una sull'altra, non usando altri elementi se non le pietre stesse e a volte terra a secco”.

"Le strutture a secco sono sempre fatte in perfetta armonia con l'ambiente e la tecnica esemplifica una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura. Tra le regioni italiane promotrici della candidatura c'era la Puglia, per tutelare una tradizione che unisce in pratica tutta la Penisola e ha i suoi punti forti nella Costiera amalfitana, a Pantelleria, alle Cinque Terre e in Puglia nel Salento e nella Valle d'Itria".



"Ancora una volta i valori dell'agricoltura sono riconosciuti come parte integrante del patrimonio culturale dei popoli - commenta il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio - il nostro Paese si fonda sull'identitá. I nostri prodotti agroalimentari, i nostri paesaggi, le nostre tradizioni e il nostro saper fare sono elementi caratterizzanti della nostra Storia e della nostra cultura. Non è un caso quindi che, dei 9 elementi italiani riconosciuti dall'Unesco patrimonio immateriale dell'umanitá, ben 4 appartengano al patrimonio rurale e agroalimentare. Un risultato che conferma l'importanza di questo comparto nel nostro Paese e quanto sia fondamentale, come Governo e come cittadini, non dimenticare mai le nostre radici. Ecco perchè è necessario continuare a investire nella promozione e nella valorizzazione, anche a livello internazionale, delle nostre produzioni agroalimentari e dei nostri territori".

BREAKING



Just inscribed on the #IntangibleHeritage List: Art of dry stone walling, knowledge and techniques. Congratulations Croatia, Cyprus, France, Greece, Italy, Slovenia, Spain & Switzerland!



ℹ️https://t.co/PFhzuEpikB #LivingHeritage pic.twitter.com/rvgpqSyL7M

— UNESCO (@UNESCO) 28 novembre 2018



Nel 2010 la 'dieta mediterranea' è stata iscritta come primo elemento culturale al mondo a carattere alimentare nella lista Unesco; nel 2014 il riconoscimento della 'coltivazione della vite ad alberello' di Pantelleria, primo elemento culturale al mondo di carattere agricolo riconosciuto dall'Unesco; nel 2017 è stata la volta dell''arte del pizzaiolo napoletano'. La candidatura della pratica rurale dell'arte dei muretti a secco è stata portata avanti dal ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in sinergia con il Maeci e con la Commissione nazionale Unesco. (agi