Assemblea dei Sindaci dell’Area Vasta Tarantina

Tra gli ordini del giorno più significativi, i Sindaci ionici hanno approvato indirizzi in materia di programmazione ed iniziative condivise nei comparti del turismo e della promozione, delle infrastrutture e della ricerca. Inoltre, hanno dato mandato al Sindaco Melucci, nella veste di Presidente dell’Assemblea, di intervenire presso gli enti preposti perché forniscano quanto prima elementi di chiarezza intorno alle vicende dell’Aeroporto di Grottaglie, delle opere per il completamento dell’asse viario bradanico-salentino e della Zes Ionico-Lucana.



Di particolare rilevanza la deliberazione che tende a dare impulso all’insediamento del Polo Tecnologico-Scientifico “Magna Grecia” al quartiere Paolo VI di Taranto ed all’apertura dell’importante progetto ai principali stakeholder pubblici e privati del territorio ionico.



Soddisfatto della speditezza e concretezza dei lavori dell’Area Vasta il Sindaco Melucci si è così espresso: “stiamo sviluppando finalmente una visione univoca e solidale circa il nostro modello di sviluppo e di sostenibilità. Il Polo Tecnologico-Scientifico metterà presto a sistema le risorse stanziate in passato per strumentazione d’avanguardia con gli sforzi che il mondo accademico, le imprese e persino il Commissario alle bonifiche stanno compiendo per consentire la svolta dell’intera Area Vasta Tarantina, che si sta dimostrando un esempio virtuoso di amministrazione per i cittadini, al riparo delle tensioni che spesso animano la politica ad ogni livello.”



Al termine dei lavori, gli Amministratori ionici si sono intrattenuti per un cordiale scambio di auguri natalizi e si sono dati nuovo appuntamento per il prossimo mese di febbraio.