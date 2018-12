Tutte le 13 regioni con organismo pagatore Agea hanno raggiunto l’obiettivo finanziario

Written by Comunicato Stampa

“Ora occorre continuare la sfida per la semplificazione, l’accelerazione della spesa e la piena efficienza del sistema di erogazione degli aiuti comunitari”.

Ad oggi per le 13 Regioni con Organismo Pagatore AgEA sono stati erogati complessivamente 2.630.115.230 euro a vantaggio di n. 317.722 beneficiari.

Si tratta di un obiettivo importante per l’agricoltura italiana che vede avanzare in maniera decisa la realizzazione dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014/2020.

“E’ il risultato di un grande gioco di squadra di AgEA, MIPAAFT, Regioni e Centri di Assistenza Agricola, - ha dichiarato il Direttore di Agea Gabriele Papa Pagliardini - voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito, a cominciare dai Direttori di Area, i Dirigenti e tutto il personale di AgEA e di SIN/RTI. Non sono mancati i momenti difficili ma neanche la fiducia e la determinazione a superarli. Grazie soprattutto agli agricoltori italiani che hanno supportato il sistema con la loro pazienza”.

Con il decreto di pagamento n. 227 emesso il 14 dicembre a favore di n. 2023 beneficiari per un totale di euro 28.214.685,63 anche la Regione Abruzzo ha raggiunto l’obbiettivo.

Tutte le tredici Regioni (Abbruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Umbria, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta) con Organismo pagatore AgEA hanno raggiunto l’obiettivo finanziario fissato per il 31/12/2018 dai Programmi di Sviluppo Rurale regionali e previsto dai regolamenti comunitari.

