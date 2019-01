"Al mio rientro a Roma istituiremo il decreto anche per quota 100 e il reddito di cittadinanza per gli italiani". Così il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ad Alleghe, nell'ambito di una 'ricognizione' sui luoghi colpiti dal maltempo ad ottobre in Veneto.

"La smentisco - ha detto il ministro rispondendo ad una domanda di una giornalista che gli chiedeva del reddito di cittadinanza per gli immigrati. "La legge, come abbiamo sempre detto, - ha ribadito- riguarda il reddito di cittadinanza per coloro che sono cittadini italiani".

"La pensione minima a 780 euro, come le pensioni di invalidità a 780 partiranno tra febbraio a marzo", ha detto ancora Di Maio (Ansa)