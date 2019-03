Rifiuti, D'Amato (M5s): al sud 35 discariche fuori legge, corte UE apre alle sanzioni contro l’Italia

Di queste, sole 7 risultano finalmente a norma, ma i lavori sono stati fatti in ritardo rispetto alle scadenze concordate con Bruxelles. E dire che di tempo ne hanno avuto, visto che già nel 2012 la Commissione europea li aveva diffidati, chiedendo di porre immediato rimedio. Non lo hanno fatto e oggi, con la sentenza della Corte, al danno rischiamo con ogni probabilità di pagare di tasca nostra la beffa: già, perché adesso Bruxelles o la stessa Corte potranno elevare delle pesanti multe a carico dell'Italia”. Lo dice l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle, Rosa D'Amato, in merito alla sentenza emessa oggi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha accertato la violazione da parte dell'Italia delle direttiva europea sulle discariche.



“Questa direttiva è stata introdotta nel 1999 e prevede una serie di misure volte a ridurre l'impatto delle discariche sull'ambiente e sulla salute dei cittadini – continua D'Amato - So che il ministro dell'Ambiente Costa farà tutto il possibile per limitare i danni e per porre rimedio a questo ennesimo fardello lasciatoci dalla vecchia politca e, in tempi più recenti, da Renzi e soci, da Pittella a De Luca. Noi sul territorio continueremo a vigilare su queste bombe ecologiche, perché siano chiuse o messe a norma una volta per tutte”.



Ecco l'elenco delle discariche sotto accusa (in grassetto quelle sanate dopo il 2015):



1) Avigliano (Loc. Serre Le Brecce);



2) Ferrandina (Loc. Venita);



3) Genzano di Lucania (Loc. Matinella);



4) Latronico (Loc. Torre);



5) Lauria (Loc. Carpineto);



6) Maratea (Loc. Montescuro);



7) Moliterno (Loc. Tempa La Guarella);



8) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta: discarica la cui chiusura era prevista per il mese di settembre 2016);



9) Potenza (Loc. Montegrosso-Pallareta), discarica dichiarata come mai utilizzata;



10) Rapolla (Loc. Albero in Piano);



11) Roccanova (Loc. Serre);



12) Sant’Angelo Le Fratte (Loc. Farisi); Basilicata



13) Campotosto (Loc. Reperduso); Abruzzo



14) Capistrello (Loc. Trasolero);



15) Francavilla (Valle Anzuca);



16) L’Aquila (Loc. Ponte delle Grotte);



17) Andria (D’Oria G.& C. s.n.c);



18) Canosa (CO. BE.MA);



19) Bisceglie (CO.GE.SER);



20) Andria (F.lli Acquaviva);



21) Trani (BAT-Igea s.r.l.);



22) Torviscosa (Società Caffaro); Puglia



23) Atella (Loc. Cafaro); Basilicata



24) Corleto Perticara (Loc. Tempa Masone);



25) Marsico Nuovo (Loc. Galaino);



26) Matera (Loc. La Martella);



27) Pescopagano (Loc. Domacchia);



28) Rionero in Volture (Loc. Ventaruolo);



29) Salandra (Loc. Piano del Governo);



30) San Mauro Forte (Loc. Priati);



31) Senise (Loc. Palomabara);



32) Tito (Loc. Aia dei Monaci);



33) Tito (Loc. Valle del Forno);



34) Capestrano (Loc. Tirassegno);



35) Castellalto (Loc. Colle Coccu);



36) Castelvecchio Calvisio (Loc. Termine);



37) Corfinio (Loc. Cannucce);



38) Corfinio (Loc. Case querceto);



39) Mosciano S. Angelo (Loc. Santa Assunta);



40) S. Omero (Loc. Ficcadenti);



41) Montecorvino Pugliano (Loc. Parapoti);



42) San Bartolomeo in Galdo (Loc. Serra Pastore);

43) Trivigano (ex Cava Zof);



44) Torviscosa (Loc. La Valletta)