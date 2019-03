Sulla risposta alle emergenze ambientali costruiamo insieme l’alternativa alla destra. Appello agli ecologisti

Apprezziamo alcune scelte fatte in materia ambientale dal centro sinistra, ma c’è tanta strada da percorrere viste le innumerevoli questioni ancora irrisolte. Per questo motivo lanciamo un appello ai comitati, ai cittadini e agli esperti per avviare un confronto che riguardi l'intero territorio pugliese che presenta problematiche tanto diverse tra di loro in apparenza, ma accomunate dalla lesione del diritto alla salute e, in alcuni casi, dei diritti umani.

L'auspicio è che la maggioranza che governa la regione da più di tre anni dimostri di saper ascoltare le istanze ecologiste fondate sulla scienza e sul diritto ed utilizzi tutti i poteri conferiti dalla Costituzione per tutelare la salute e l'ambiente.

Nel frattempo si avvicinano le elezioni europee che rappresentano la prima tappa utile per frenare l'avanzata della destra xenofoba, industrialista e antimeridionale che al governo dell'Italia ha già fatto danni gravissimi sulla vertenza Ilva Taranto ed al territorio con il condono dell'abusivismo edilizio e l’autorizzazione allo spargimento dei fanghi contaminati con la diossina nei terreni agricoli.

Le elezioni europee devono vedere in primo piano le questioni ambientali e quella della solidarietà sull'esempio di Greta Thunberg. I Verdi sono pronti ad impegnare ogni energia per affrontare la minaccia della destra e aperti alla collaborazione con gli ecologisti pugliesi.

Federazione dei Verdi di Puglia

