Copertino Dop rosso riserva Divoto 2010, primo in Puglia e in Italia in “5starwines- the book”

Tenuta appena prima della più grande fiera sul vino italiano al mondo, la “5StarWines” è una rassegna di tre giorni che punta i riflettori su tutte quelle cantine che investono nel miglioramento dei loro prodotti; durante l’evento una giuria di professionisti di settore altamente qualificati degusta e dà un voto in centesimi ai vini partecipanti, oltre 2000. I vini selezionati vengono poi inseriti nella guida “5StarWines – the Book”.

Il Divoto 2010, che si è aggiudicato anche la Medaglia d’Argento dell’International Wine Challenge del 2018, si ottiene da vigneti vecchi ad alberello e uve vendemmiate manualmente, a completa maturazione del grappolo, per favorire la concentrazione di zuccheri e sostanze

estrattive; il mosto fermenta 30-45 giorni, a temperatura controllata, in grandi fusti di rovere di Slavonia e poi viene messo ad affinare per 24 mesi in barriques francesi, 6 mesi in grandi botti e 12 mesi in bottiglia.

Il vino vanta un colore rosso rubino molto intenso con riflessi granati. Il ventaglio di aromi è amplissimo, con profumi sontuosi e invitanti che ricordano la frutta rossa matura, note di spezie (pepe nero e chiodi di garofano) e delicate sensazioni di caffè. In bocca è molto strutturato e intenso, con buon corpo e buon tannino. Il retrogusto è lungo, sottolineato da una persistente nota fruttata. Si abbina alla perfezione a carni rosse alla griglia e arrosto, pasticci di carne, formaggi saporiti e di buona stagionatura.