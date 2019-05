Memoria, Verità e Giustizia: il Sap in “Cammino” per non dimenticare le stragi

E’ tutto pronto per la quarta edizione del “Cammino della Memoria, della Verità e della Giustizia”. Inserito negli ambiti del Memorial Day, un evento che il Sap organizza dall’anno successivo alle stragi di Capaci e Via D’Amelio, il Cammino della Memoria, della Verità e della Giustizia parte ogni anno da Piazza San Pietro a Roma, dove i pellegrini, dopo la Santa Messa, si avviano a piedi per oltre 400 km, arrivando in Puglia a Monte Sant’Angelo, sede del Santuario di San Michele Arcangelo, protettore della Polizia di Stato.

La partenza è in programma per domenica 5 maggio, con ritrovo alle ore 9.30 in Piazza San Pietro. Seguirà alle ore 10.00 la Santa Messa presso la chiesa di Sant’Anna in Vaticano, dopodiché ci si incamminerà presso il Parco della Caffarella per un breve picnic e si proseguirà verso la prima tappa nel comune di Marino.

Il Cammino si articola in 12 tappe lungo la cosiddetta Via Micaelica:

Roma, Marino, Artena, Anagni, Veroli, Arpino, Roccasecca, Cassino, Venafro, Castelpetroso, Iesi, Stignano, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo.

Un percorso di riflessione e ricordo, tra bellezze della natura che vedrà per ogni tappa eventi e commemorazioni in onore ai caduti della Polizia di Stato, vittime di mafia e di ogni forma di criminalità, con la partecipazione degli istituti comprensivi del luogo e il coinvolgimento delle scolaresche, nelle quali infondere il seme della memoria, della legalità e della giustizia.

Durante tutto il percorso dei pellegrini, da altre parti d’Italia (Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta) partiranno le cosiddette “Staffette della Memoria”, gruppi di ciclisti che, tappa dopo tappa, incroceranno il cammino dei pellegrini a Monte Sant’Angelo, dove sabato 18 maggio, dopo la Santa Messa presso il Santuario, si celebrerà la giornata finale del Cammino.

L’intero Memorial Day invece, vedrà la conclusione martedì 21 maggio, con la deposizione di una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria.