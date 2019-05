Taranto - Si continua a parlare di ambiente all’associazione “Le città che vogliamo”.

Si tratta del secondo incontro sulle tematiche ambientali e la qualità della vita a Taranto. Il primo ha avuto come interlocutore l’ex direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato.

“Abbiamo bisogno di chiarezza, di sapere con certezza se la fabbrica è compatibile con la vita o se al contrario (come nell'immaginario collettivo è ormai acclarato e come le tante vite spezzate, anche in tenera età, farebbero pensare) questa compatibilità non c'è”, spiega Liviano nel presentare l’incontro di giovedì. “E’ la scienza - aggiunge il consigliere regionale - che identifica il problema, prova a correggerlo e, se ci riesce, ad individuare le soluzioni. Con gli incontri che stiamo organizzando su questa tematica - conclude Liviano - vogliamo provare a proporre un contributo di chiarezza. La speranza viene dalla scienza, non dalle parole spesso in libera uscita e dettate dal contagio diffuso di una emotività dilagante”.