Taranto - Ora nel Borgo spunta una antica bottega del...Borgo

Stavolta il borgataro trova una sorpresa, l’apertura di una salumeria ad angolo, come si faceva spesso una volta, per stare su due vie ed è una novità, sempre da sottolineare, tra strade sempre più buie e saracinesche abbassate.

Ma come si evince dalla foto di copertina è un subentro, una nuova gestione che supera un preesistente e generico SpesaDoc, che forse ambiva a imitare o meglio richiamare nel nome la catena Doc di supermercati (oltre 200 negozi in Puglia e presente nel borgo in Via Principe Amedeo).

Siamo nell’angolo di Via Oberdan con Via Regina Elena e Antonio, questo il nome del nuovo proprietario, ha inteso nel logo rappresentare proprio il borgo di Taranto e difatti la nuova salumeria si chiama l’Antica bottega del Borgo.

In attesa di buone nuove diamo il giusto risalto a chi coraggiosamente, nell’era dominata degli ipermercati, apre un negozio di prossimità nel centro cittadino. Antonio mi dice che si mantiene la filiera corta per quanto riguarda salumi e latticini di qualità, un sostegno al territorio dovuto e apprezzato dai clienti, poi consegna a domicilio e per finire il pos per i pagamenti con la carta e nell’era delle carte e pensioni di cittadinanza è quanto mai opportuno