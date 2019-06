Matera - Presentazione del Manifesto Nazionale degli Stati Generali della Musica Emergente

Sabato 22 giugno, ore 11:30 Fondazione Matera Basilicata 2019 Sala Community/ Stampa Complesso di Santa Lucia Via La Vista, n.1 Matera

A cura di Giordano Sangiorgi (MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti)

Saluto: Domenico De Maio (Direttore Agenzia Nazionale Giovani)

Intervengono: Marco Staccioli (Festa della Musica Europea in Italia), Giuseppe Marasco (Calabria Sona, It- Folk e Rete dei Festival), Giandomenico Carbone (AudioCoop), Claudio Formisano (Cafim).

Per il territorio: Vincenzo Paolino (Vulcanica Festival) e Rocco Spagnoletta (Musicamanovella)

E altri ospiti

Interverra’ per un saluto un rappresentante di Fondazione Matera Basilicata 2019.

Dopo le tappe di Roma, Milano e Napoli che hanno coinvolto oltre 400 operatori del settore della nuova musica italiana con oltre 100 interventi di operatori e artisti della musica emergente italiana e' stato elaborato un Manifesto degli Stati Generali della Musica Emergente in Italia che sara' presentato ufficialmente a Matera il 22 giugno in occasione della Festa della Musica dei Giovani di Matera e sara' il Manifesto Fondativo per una grande assemblea al MEI 25 – Meeting delle Etichette Indipendenti il prossimo sabato 5 ottobre a Faenza (Ra).

Tale percorso partecipativo e' stato realizzato per dare un contributo fattivo e concreto e fare arrivare la voce anche delle piu' piccole ma vitali realta' artistiche e produttive del settore musicale al percorso di rinnovamento normativo del settore avviato dal Mibac con il Ministro ai Beni Culturali Alberto Bonisoli.