A proposito del deputato italo-venezuelana Mariela Magallanes un mese dopo che Maduro gli ha illegalmente tolto la sua immunità parlamentare

In Italia i media continuano a disinformare sul Venezuela per loro l'opposizione venezuelana è, se va bene, di destra o estrema destra se non fascista;

in verità i maggiori partiti dell'opposizione sono di Sinistra e membri dell'Internazionale Socialista (Acción Democrática- Voluntad Popular) o di centro Primero Justicia e Vente Venezuela o di estrema sinistra come Causa Radicale (spagnolo: La Causa Radical, LCR) che è un partito politico venezuelano rivolto alla classe operaia di ispirazione radicale e sindacalista, tuttavia in opposzione a Hugo Chávez e adesso a Nicolas Maduro, di cui è esponente la deputata italo-venezuelana Mariela Magallanes da un mese rifugiata all'Ambasciata d'Italia.

Dal 7 maggio 2019, la deputata Mariela Magallanes è, come ospite nella residenza dell'Ambasciatore d'Italia, dove è protetta, dopo la persecuzione da parte delle agenzie repressive dello Stato a seguito della sentenza incostituzionale del TSJ usurpatore "alienando" l'immunità parlamentare al quale afferma che è l'unica donna (su un totale di 15 parlamentari) contro la quale sia stata predisposta una misura così illegale e drastica.

Addestrata per servire

Mariela Magallanes è una donna a cui il destino le ha offerto un'opportunità che forse non avrebbe mai pensato le sarebbe stata così utile. È saltata nell'arena pubblica nazionale durante la campagna elettorale per le elezioni parlamentari del 2015, dove l'opposizione venezuelana ha conquistato la maggioranza dei seggi all'Assemblea nazionale.

È la terza di sei sorelle, è nata a Caracas ed è cresciuta a Puerto Ordaz, nello stato di Bolívar, dove sono nati due suoi figli: Jesús Antonio e María Inés, piloti fondamentali della sua vita, come Alessandro, nato nella città di Lecco , Italia, dove per ragioni di lavoro di suo marito, è rimasta per 8 anni.

Senza lasciare spazio al tempo libero, dopo aver frequentato la sua famiglia, ha trascorso il suo tempo libero, durante il suo soggiorno in Italia, per lavorare e preparare, nella fondazione Le Culture (The Cultures), un'organizzazione dedicata all'integrazione degli immigrati nella società italiana e l'approccio degli italiani con gli immigrati arrivati.

Il lavoro consisteva nell'educare i bambini e gli adulti di quella città sull'importanza di vivere con altre culture all'interno della società italiana e mostrare loro le ragioni per cui i cittadini di altre nazionalità avevano scelto l'Italia per vivere e come potevano contribuire allo sviluppo sociale ed economico della regione.

Questa esperienza di diversi anni le ha insegnato a capire e sentire, in prima persona, esattamente ciò che un immigrato vive e soffre: "Capisco così tanto la diaspora, e lo sento, perché so cosa significa lasciare il tuo paese e fare la vita in un altro" ha detto Mariela durante l'intervista.

Prima di tornare in Venezuela ha capito quanto fosse positivo vivere fuori per così tanto tempo, non solo per la sua integrazione in una società diversa, con una cultura e una diversità linguistica molto ricca, ma anche per tutto ciò che era stato appreso durante quel periodo; che ha avuto molto valore nella nuova fase che avrebbe dovuto riversare al suo ritorno nel suo paese.

Ricomincia nella tua terra

Il suo ritorno in Venezuela sarebbe diventato un evento personale trascendentale. Con i suoi figli Jesús Antonio e Alessandro e la sua figlia non ancora nata (María Inés), un nuovo palcoscenico inizia ... con molti ricordi ed esperienze che segneranno l'inizio di un percorso che cambierebbe completamente le loro vite.

Con principi democratici e sociali profondi, fin dalla tenera età ha collaborato attivamente con il partito La Causa R, ancor prima di diventare un orgoglioso militante di questo partito politico. Anni dopo sarebbe diventato membro della direzione nazionale del partito, posizione che assunse nel 2009 nello stato di Bolivar.

"Ho camminato per le sue strade, mi sono bagnato nelle sue acque, ho attraversato i suoi ponti, lo maneggio con gli occhi chiusi. E la mia carriera (Turismo) mi ha fatto amare di più. La città che è nei miei ricordi non esiste più, è distrutta ", ha detto Mariela, riferendosi al grande Puerto Ordaz dei suoi amori. Guayana scorre nelle tue vene come il Maracay che ha visto crescere i suoi figli.

C'è molto da scrivere su Mariela Magallanes, è una donna di integrità, coerenza, tenacia e laboriosa formazione nel settore del turismo. Ha sviluppato diversi studi professionali nell'ambito della gestione politica e dell'economia sociale, con diplomi rilasciati e approvati dall'Università Cattolica di Andrés Bello (UCAB) e dall'Università di George Washington, ottenendo anche titoli nelle aree di Educazione politica per dirigenti donne con l'associazione Cauce, così come le specializzazioni nelle politiche pubbliche con un focus sul genere.

Nel 2013 è stata responsabile dell'assessore alla municipalità di Mario Briceño Iragorri, nello stato di Aragua, riuscendo a connettersi con la comunità in campo sociale e politico, un'esperienza che l'ha portata ad avere una preparazione sufficiente per diventare membro fondatore dell'Associazione nazionale. dei Consiglieri del Venezuela.

Questa è stata un'esperienza molto forte data la persecuzione dello stato a cui sono sempre stati sottoposti quei combattenti sociali che affrontano le ingiustizie del potere dittatoriale ufficiale. "Noi politicamente nel comune viviamo la schiacciamento dello Stato contro la popolazione per averla pensata diversamente".