Martina Franca (Taranto) "Festa dello sport 2019 - Divertiamoci Insieme " si chiude lunedì 10 giugno

Lunedì prossimo (10 giugno), invece, nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale (ore 19:00) ci sarà la premiazione di tutte le associazioni sportive e di coloro i quali hanno partecipato all’evento.

Nell’occasione il Sindaco Franco Ancona, a nome della Città, premierà Gianluca Lafornara, campione del mondo della nazionale italiana di pallacanestro di atleti con la sindrome di down.

Le iniziative del fine settimana, invece, partiranno sabato 8 giugno, in Piazza XX Settembre, con “Adesso in piazza”, in collaborazione con la Uisp-Valle d’Itria e la partecipazione di circa 1000 anziani provenienti da tutta la Puglia che svolgeranno, nel pomeriggio, esibizioni di ginnastica.

Gli ospiti sportivi arriveranno a Martina sin dalla mattinata e approfitteranno del tanto atteso bel tempo per visitare i punti culturali di maggior interesse e pranzare nelle attività di ristorazione della città.

La domenica, come sempre, è previsto il tradizionale appuntamento della Festa dello sport, con “l’incursione” delle nostre associazioni sportive nelle principali punti della città.

I luoghi coinvolti, fra le ore 17:00 e le ore 22:00 saranno: Corso Messapia, Corso Italia , Piazza Crispi, viale della Libertà (fino incrocio via Fanelli), piazza fratelli Motolese, piazza Maria Immacolata, piazza Plebiscito.

Si informa che le associazioni sportive avranno la possibilità di accedere al proprio spazio sin dalle ore 14:00.

Un particolare ringraziamento al Gruppo Majorette “AD’I Girls dell’Associazione Culturale Musicale Armonie d’Itria” che allieterà la Festa dello Sport con una loro esibizione speciale per le vie interessate dalla manifestazione.

Per quanto riguarda le altre location, lo stadio comunale Giuseppe Domenico Tursi sarà il palcoscenico di “Futuri Campioni”: i ragazzi e le ragazze delle società giovanili di calcio di Martina Franca si esibiranno tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 16:00 e le 20:00 in una festa di fine stagione.

A seguire, dalle ore 20:00, da non perdere, si disputerà Un calcio all’indifferenza”, dedicato ad Alessandro Morricella. Un incontro amichevole organizzato dal “Collettivo Alessandro Morricella”tra l’Asd Martina calcio 1947 e l’Atletico Martina 2012, con altri ospiti d’eccezione, per festeggiare il salto di categoria ottenuto da entrambe le squadre e, soprattutto, ricordare Alessandro, giovane sportivo martinese deceduto sul lavoro. La partita vedrà “contrapposti” una selezione capitanata dai ragazzi del Collettivo Morricella e un’altra squadra selezionata dai rispettivi capitani delle società calcistiche.

Nella mattinata di domenica 9 giugno ci sarà al Pala-Wojtyla l’ormai tradizionale “Memorial Franco D’Arcangelo”, giunto quest’anno alla VI edizione, dedicato all’indimenticato professore di educazione fisica del Liceo Scientifico. Il Memorial è organizzato dall’Amatori Basket Martina che darà vita a un triangolare con il Club Giganti Cisternino e la Nuova Sant’Elia Grottaglie.

Per tutto il giorno, la villa Comunale Garibaldi diventerà lo spazio dedicato alle associazioni animaliste della città, con delle esibizioni canine, oltre allo yoga e alle discipline olistiche nei pressi del trullo.

Da non dimenticare la “12° Ciclopasseggiata della Solidarietà”, organizzata da G.c. Martina Franca, Associazione Aida Onlus e Maestri Mtb Martina Franca, che partirà alle 9:00 da piazza XX settembre per dirigersi alla Corte dei Fragni e fare ritorno in città nel pomeriggio intorno alle ore 16:00.

***

Alcune informazioni utili:

Per le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, saranno attivi i bagni pubblici di Palazzo Ducale (atrio di fianco Biblioteca, via Mascagni o ingresso ex Tribunale, 2° piano via Aprile), via Paolotti, villa Comunale Garibaldi, via Masaniello e un bagno chimico.

Grazie a un’intesa raggiunta con i comitati dei commercianti “Centro Storico”, Corso Messapia e dintorni” e “Viale della Libertà” saranno aperti gli esercizi commerciali della zona della Festa dello sport.

Si ricorda che la Festa dello Sport è un’iniziativa mirata anche alla tutela dell’ambiente e rispetto per l’ecologia.

Pertanto, anche in considerazione della recente delibera approvata dal Consiglio comunale, denominata “Plastic Free”, nonché delle numerose azioni volte alla salvaguardia e tutela dell’ambiente messe in campo dall’Amministrazione comunale, dalle associazioni e dai cittadini, si invita tutti a limitare l’uso e il consumo della plastica.

L’azienda Monteco, in sinergia con l’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia avrà, nella giornata di domenica 9 giugno, una propria postazione informativa in piazza XX Settembre e sarà a disposizione della cittadinanza per tutte le informazioni necessarie.

Chi si recherà nell’infopoint Monteco di piazza XX Settembre riceverà un simpatico gadget.

Nei luoghi interessati dalla Festa dello Sport sono stati implementati i contenitori per i rifiuti.

Si invita tutte le associazioni sportive al termine delle esibizioni, a tenere pulita e lasciare in ordine la propria postazione, contribuendo da cittadini virtuosi, al decoro della nostra Città.