Bachelet arriva in un Venezuela devastato dalla crisi

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, intraprenderà oggi una visita in Venezuela per sentire la grave crisi che si sta approfondendo nella foga della lotta per il potere e le sanzioni degli Stati Uniti.

Tre mesi dopo che una missione del suo ufficio ha aperto la strada, Bachelet sarà invitata dal presidente Nicolás Maduro, durante il cui governo, iniziato nel 2013, l'ex potenza petrolifera è caduta nella peggiore recessione della sua storia moderna.

Il diplomatico, che incontrerà Maduro oggi mercoledì, rimarrà fino a venerdì quando farà una dichiarazione finale.

Secondo l'ONU, dal 2015 circa quattro milioni di venezuelani sono emigrati a causa della crisi, caratterizzata da una carenza di beni di base, un'iperinflazione che il FMI proietta nel 10.000.000% entro il 2019, il crollo del sistema sanitario e fallimenti nei servizi pubblici.

La visita non sfugge a tastatre il polso tra Maduro e Juan Guaidó, il capo del Parlamento che è presidente interim da cinque mesi con il sostegno di cinquanta paesi, guidati dagli Stati Uniti.

Maduro sostiene che Bachelet arriva con il suo permesso, mentre Guaidó sostiene che "è un risultato della protesta" chiedere la partenza del leader socialista, che definisce "illegittimo".

"Il regime cercherà di rendere i problemi invisibili", avverte l'opposizione, ma Bachelet ha affermato che vedrà tutti gli attori, incluse "vittime di violazioni dei diritti umani e violazioni", a "non far parte di alcun tipo di strategia". ".

La visita potrebbe "rendere la crisi più visibile" e motivare l'Unione europea a "aumentare la pressione", ha dichiarato l'internazionalista Mariano de Alba all'AFP.

- Paese in condizioni critiche -

Il presidente cileno incontrerà un paese la cui economia è stata ridotta della metà tra il 2013 e il 2018, e dove la produzione di petrolio ha perso due milioni di barili al giorno nell'ultimo decennio, secondo le cifre ufficiali.

Una situazione che ha portato a un quarto della popolazione, pari a 7 milioni, ha bisogno di aiuti umanitari urgenti, secondo un rapporto delle Nazioni Unite che mostra un aumento della malnutrizione e delle malattie.

Si stima che il 22% dei bambini sotto i cinque anni soffra di malnutrizione cronica e 300.000 pazienti sono a rischio a causa della mancanza di trattamenti e medicinali, secondo questo studio.

L'avanzata di Bachelet ha trovato in marzo la precarietà degli ospedali; in precedenza, il commissario stesso ha dichiarato che il rifiuto del governo di riconoscere le dimensioni della crisi significa che la risposta delle autorità è insufficiente.

"Stiamo chiedendo Michelle Bachelet per vedere cosa sta succedendo nel nostro paese, in Venezuela, non è una bugia, come portavoce del governo che nulla sta accadendo per esempio", ha detto Pedro Amado, portavoce di un gruppo di lavoratori del petrolio sciopero della fame dal 30 maggio a Caracas per richiedere i pagamenti arretrati.

Bachelet, che prepara un rapporto sul Venezuela, ha anche denunciato la "riduzione dello spazio democratico" e la "criminalizzazione della protesta".

All'inizio di quest'anno, in occasione di manifestazioni, ha riferito di accuse su "uso eccessivo di forza, uccisioni, arresti arbitrari e torture" da parte delle agenzie di sicurezza.

I parenti dei prigionieri per motivi politici (circa 715 secondo il Forum Penale delle ONG) gli chiedono di intercedere per la loro libertà. Maduro nega l'esistenza di "prigionieri politici".

"Speriamo di incontrare (...) con i figli, i fratelli, le mogli di tutte le persone che sono state vittime di esecuzioni extragiudiziali", ha detto AFP Carolina Jimenez, direttore della ricerca per le Americhe di Amnesty International.

Lunedi ', l'opposizione vice Gilber Caro è stato rilasciato dopo quasi due mesi di arresto, ma un altro collega è in carcere e 14 rifugiati nelle ambasciate o clandestinamente per sostenere una rivolta militare fallito contro Maduro, guidata da Guaidó il 30 aprile.

Il parlamento, l'unico potere nelle mani dell'opposizione, ha indetto martedì i "buoni uffici" di Bachelet da quei politici e di istituire un ufficio permanente in Venezuela.

- Paura per le sanzioni -

Mentre denuncia il deterioramento dei diritti umani, Bachelet critica le sanzioni di Donald Trump per soffocare Maduro, sostenuta dai militari, dalla Russia e dalla Cina.

Teme che il divieto di commercio del greggio venezuelano negli Stati Uniti avrà ripercussioni sui "diritti fondamentali e il benessere della popolazione", in un paese in cui il petrolio finanzia il 96% del bilancio.

Maduro sostiene che le pene di Trump impediscono l'importazione di cibo, medicinali e forniture ospedaliere, e in aprile autorizza l'ingresso di aiuti dalla Croce Rossa.

Bachelet "ratificherà il suo scetticismo riguardo alle sanzioni, ma rifletterà anche le situazioni che lasceranno il regime di Maduro in una posizione peggiore", stima De Alba. (Libera traduzione di una nota AFP)