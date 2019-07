Grottaglie (Taranto) - Aeroporto nel CIS? Era ora!

Leggendo l’articolo del presidente del Consiglio Comunale di Taranto, sulla mancanza di un progetto strategico per l’aeroporto di Grottaglie nel Cis di Taranto, «Per dare più forza al Cis manca solo l’aeroporto»

Posso solo dire: ERA ORA! Il Cis voluto dal Governo Renzi, doveva puntare sulle alternative economiche per il territorio, ma la gran parte delle risorse sono state destinate all’ex Ilva, all’Arsenale ed al porto che di nuovo non hanno nulla.

La diversificazione per un minimo sarà data dal risanamento del centro storico e dalla costruzione del nuovo Ospedale. Chiunque, IN QUALSIASI PAESE O CITTA’, avrebbe pensato che le basi essenziali, sono i COLLEGAMENTI. Sono assenti: la Stazione Centrale, l’Autostrada e l’Aeroporto (5^ pista più lunga d’Italia e non la 6^ Presidente del Consiglio LONOCE).

Dobbiamo chiedere al Regione Puglia d’inserirli nel Cis? Quando programmeremo un nuovo Terminal Passeggeri? Quando progetteremo un collegamento Porto-Aeroporto che sono finanziabili con finanziamenti europei? Dall’articolo si denota che a questa classe politica, mancano le basi? ..

NON ABBIAMO INDICAZIONI PER LA STAZIONE DI TARANTO, CHE E' UN NODO FRA TRE DORSALI, L'ADRIATICA, LA IONICA E LA TIRRENICA.

NON E' STATO PRESENTATO UN PROGETTO PER UN TERMINAL PASSEGGERI NUOVO E MODERNO.

NON E' STATO PRESENTATO UN PROGETTO SU UN CAMPUS UNIVERSITARIO.

Quando si inizia un percorso di rilancio, le infrastrutture sono la base di ogni opera. Non ci sono riferimenti alle autostrade.

Nonostante i ritardi e nonostante le scelte sbagliate del passato. Ci sarebbero anche i Giochi del Mediterraneo per intervenire. Proponiamo una seria RIFLESSIONE AI CITTADINI DI TARANTO CHE VOGLIONO CAMBIARE IL TERRITORIO. TOCCA A VOI A PRESCINDERE DAL COLORE POLITICO E DI QUALSIASI APPARTENENZA!

Cosi scrive Lonoce in una parte dell’articolo:

Così non si può andare avanti, come peraltro sostengono da tempo anche le diverse associazioni pro aeroporto che lottano sul territorio. Diamoci da fare tutti, allora (Istituzioni in primis), per dare senso ai buoni propositi del Cis. Altrimenti avremo uno sviluppo mon­co che Taranto non può permettersi.

Lucio Lonoce

Presidente del Consiglio comunale di Taranto

BEN VENGA TRA LE MENTI PENSANTI DI TARANTO!!!