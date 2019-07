Sommelier italiani ritorna a Lecce l'estate in rosa

Written by Comunicato Stampa

Contributo di partecipazione di 20 euro comprensivi del bicchiere, con degustazione libera dei vini e degli oli, delle specialità gastronomiche realizzate dagli chef Spagnolo e Frisenda, dei formaggi della Masseria Cinque Santi di Vernole, di una selezione di prodotti dell’azienda Donna Oleria di Monteroni , di prodotti da forno e bombette. Coloro che vogliono assicurarsi la partecipazione senza fare la coda all’ingresso possono acquistare il ticket di ingresso in prevendita presso Torre del Parco (viale Torre del Parco 1, 0832.347694, aperto tutto il giorno), oppure contattando Giovanni Bruno , responsabile eventi AIS Lecce, al 347.4847606.

Appuntamento venerdì 19 luglio dalle 19.30 nella dimora storica di Torre del Parco, dove gli appassionati potranno degustare 150 rosati di Puglia e 50 oli extravergine di oliva regionali in abbinamento alle specialità gastronomiche realizzate dal resident chef Gianluca Spagnolo e da Emanuele Frisenda del ristorante “ Aqua - Le Dune” di Porto Cesareo, nonché abbinate alle eccellenze gastronomiche locali.

Che estate sarebbe senza “Charme in rosa”? La prestigiosa rassegna dei rosati e degli oli di qualità della Puglia organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier di Lecce, guidata da Amedeo Pasquino , torna anche quest’anno a Lecce con la sua nona edizione.

