Pallavolo - Serie B, i gironi: per il Martina il girone G Puglia-Campania

Il “rischio” Sicilia è scampato per la Pallavolo Martina che è stata inserita nel girone G assieme ad otto formazioni campane e quattro pugliesi, con un posto libero, il quattordicesimo, per un ulteriore ripescaggio. Questa la composizione del girone G:

Martina Franca (TA) – La Fipav, in seguito alle domande di iscrizione pervenute entro il 17 luglio, ha diramato i gironi del campionato di Serie B di volley per la stagione 2019/2020.

