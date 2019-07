Da domenica a Marina di Pulsano con “Segreti & Sapori” il primo “Villaggio sul mare”

È iniziato il “conto alla rovescia” per l’inaugurazione del “villaggio sul mare” di “Segreti & Sapori 2019”, la straordinaria manifestazione organizzata quest’anno dal Consorzio Marina di Pulsano in partnership con la Pro Loco di Pulsano.

Per una intera settimana – da domenica prossima, 28 luglio, a domenica 4 agosto – sarà allestito un meraviglioso “Villaggio sul mare” sulla litoranea in località Marina di Pulsano, in Viale dei Micenei-Contrada Pezza Rossa.

«Nel periodo estivo in questa zona – ha spiegato Saverio Annese, presidente del Consorzio Marina di Pulsano – la popolazione cresce fino ad arrivare a contare 40.000 presenze residenziali e alberghiere, più tutti quelli che raggiungono la litoranea per trascorrervi la serata!».

«Per questo nei pressi del “Villaggio sul Mare” di Segreti & Sapori – ha poi detto Saverio Annese – abbiamo allestito quattro parcheggi con centinaia di posti auto, in modo da non creare problemi alla viabilità e consentire a tutti di raggiungerci senza passare ore e ore nel traffico alla ricerca di un parcheggio!»

Tutto è stato studiato dal Consorzio Marina di Pulsano per far trascorre ai visitatori, in assoluta serenità, una serata in riva al mare divertendosi e apprezzando le tradizioni del territorio.

Per andare incontro e soddisfare le esigenze di un pubblico variegato, infatti, in questa edizione in riva al mare “Segreti & Sapori” ha compiuto una straordinaria evoluzione innovandosi e rinnovandosi profondamente.

Su una enorme area attrezzata, al centro di numerose infrastrutture turistiche di successo, è stato allestito un autentico “Villaggio sul mare”, con diverse centinaia di posti a sedere e decine e decine di eleganti stand.

Qui i visitatori potranno conoscere le eccellenze dell’artigianato e dell’enogastronomia locale, nonché le produzioni di numerose aziende di altri settori merceologici (sono ancora disponibili solo pochissime postazioni info 338 595 3262).

In ogni serata nel “Villaggio sul mare” di Segreti & Sapori ci sarà uno spettacolo con artisti in grado attrarre e soddisfare un pubblico eterogeneo: dal cabaret di Umberto Sardella di “Mudù” alla musica scatenata dell’Orchestra Mancina, dalla tradizionale musica popolare salentina, con la pizzica e la tammurriata, fino ai concerti di gruppi musicali con i più famosi successi del rock e della musica leggera italiana!

Una particolare attenzione è stata riservata alle famiglie, con un attiguo parco divertimenti con gonfiabili dedicati ai bambini.

«Fine ultimo di “Segreti & Sapori” – ha poi detto Saverio Annese – è contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio, grazie ai numerosi stand in cui le eccellenze dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, nonché le imprese di altri settori merceologici, avranno la possibilità di promuovere le proprie produzioni presso migliaia di visitatori.

“Segreti & Sapori 2019” è organizzata dal Consorzio Marina di Pulsano, composto da imprenditori impegnati nello sviluppo economico e sociale del territorio, in partnership con la Pro Loco di Pulsano; la manifestazione godrà del patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Pulsano e del CSV Taranto.