MARTINA FRANCA. Venerdì 2 agosto 2019, a Martina Franca, presso Il Giardino del Melograno (Strada Spartacavalluzzo Zona A, 83), alle ore 20,00, si svolgerà la Conferenza “Storie di Creazione di Valore: l’Opera in Masseria”.

La conferenza è organizzata da “Il Giardino del Melograno”, con il patrocinio di “Milano e la Puglia”.

Porgerà i saluti Silvia Caramia (Il Giardino del Melograno).

L’Opera in Masseria - che negli anni scorsi si è svolta presso due masserie di Martina Franca, due masserie di Matera, una masseria di Borgo Egnazia – è proposta dal 45° Festival della Valle d’Itria, insieme al Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, in collaborazione con i diversi Comuni sedi delle masserie, in ben cinque masserie: Masseria Del Duca di Crispiano, Masseria Belvedere di Mottola, Masseria Casina Vitale di Ceglie Messapica, Masseria Palesi e Masseria San Michele di Martina Franca.

Il professor Francesco Lenoci, Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Patriae Decus della Città di Martina Franca, Fondatore del gruppo di Facebook “Il Festival della Valle d’Itria Ospite come sempre a Milano”, svolgerà la relazione “Storie di Creazione di Valore: l’Opera in Masseria”, prendendo spunto dalla seguente meravigliosa frase di un celeberrimo Patriae Decus della Città di Martina Franca - Paolo Grassi:

“Un’idea di fare teatro,

in un modo diverso dagli altri,

non vi servirà molto.

Anzi, vi farà soffrire di più.

Ma sarà anche il segno

del vostro orgoglio”.

L’ingresso è libero.