“Buona la prima!”: un bagno di folla, con oltre mille persone, ha decretato (domenica 28 luglio) il successo dell’inaugurazione del “Villaggio sul mare” di “Segreti & Sapori 2019”, la grande manifestazione che per una intera settimana – fino a domenica prossima 4 agosto compresa – animerà la litoranea in località Marina di Pulsano, in Viale dei Micenei-Contrada Pezza Rossa.