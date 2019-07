Castellaneta (Taranto) Gli intrighi d’arte con il generale Riccardi

Altro grande appuntamento della rassegna letteraria con il format di talk show Magna Grecia Awards Fest. Stasera, lunedì 29 luglio, ore 20:30, nel Palazzo Catalano di Castellaneta, il generale dell’Arma dei Carabinieri Roberto Riccardi presenta “Detective dell’arte” (Rizzoli), interviene Federica Fantozzi de La Repubblica.

Indagini e casi ancora aperti nel saggio che mette in luce il lavoro dei militari e, in particolare, del comando tutela del patrimonio culturale. Dal giallo del Caravaggio rubato ai falsi di Modigliani, passando per la riapertura delle domus di Pompei: in questo saggio il mondo dei tombaroli, dei furti su commissione e dei falsari di mestiere. Un confronto che vedrà la presenza anche dei vertici regionali e locali dell’Arma.

