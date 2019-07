Villa Castelli (Br) Il Carnevale estivo organizzato dal Comune

Più di 300 figuranti prenderanno parte al corteo che si sposterà in varie vie della città. Il punto di incontrò sarà alle 19:00 in Via Sardegna nei pressi del Palazzetto dello Sport per poi proseguire in una sfilata che sarà animata da vari gruppi mascherati a tema: Mare, Frutta, Bandiere delle Nazioni, Hawaiane, Calciatori, Ombrelline, Musica Popolare, Roma. Il punto di arrivo, Via Belvedere, vedrà la presenza di diverse postazioni sia gastronomiche che di animazione mentre l’evento sarà chiuso dalla Cartoons Cover Band “ Ipergalattici”. Ingresso libero.

Il Sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta

L'Assessore al Turismo e allo Sport Maria Siliberto

La Delegata al Festival, Gioco e Tradizione Anna Iaia

La Delegata alle Politiche Giovanili Antonella Siliberto

La Delegata all’Associazionismo e allo Spettacolo Maria Luisa Neglia