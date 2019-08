Presentato e benedetto il “BusCuore”, il minivan di ALR per il trasporto di piccoli pazienti oncologici

Written by Comunicato Stampa

Il BUSCUORE ha iniziato la sua prima corsa poche ore dopo la sua ufficializzazione, per un piccolo campione che da un paesino del Sud Salento doveva fare i periodici controlli a Bari. A lui, a tutti i bimbi che lottano, e ad una stella di nome Lorenzo, è dedicato BUSCUORE.

Dopo la benedizione del mezzo da parte del Cappellano Don Antonio Riva , il direttore generale dell’ Ospedale Suor Margherita Bramato ha ringraziato l’Associazione e i familiari di Lorenzo Risolo, per L’importante sostegno offerto alle famiglie dei piccoli pazienti.

«Pensando proprio alle fasce sociali più deboli, a quei genitori che non riescono a far fronte alle tante spese, anche di trasporto – riferisce la Presidente di ALR Sonia Chetta – nasce l’idea di BUSCUORE. La nostra Associazione dal 2014 si occupa infatti, di dare sostegno pratico, economico e morale a tutte quelle famiglie che combattono con la malattia oncologica dei propri piccoli».

Tricase - Si chiama “ BUSCUORE ” il minivan acquistato dal ALR -Associazione Lorenzo Risolo per il trasporto dei piccoli pazienti oncologici della Puglia, che dovranno spostarsi da un Ospedale all’altro della regione per sottoporsi a esami e cure mediche.

