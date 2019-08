7° Premio “Vincenzo Caramia” Si svolgerà a Matera, presso la Masseria Fortificata San Francesco

La giornata di omaggio alla Cultura italiana avrà inizio alle ore 11,00 con il Raduno delle Ferrari presso il Kartodromo “Della Palomba” a Matera. Alla gara di regolarità farà seguito esposizione per Concorso di Eleganza presso la Masseria Fortificata San Francesco.

Alle ore 19,00 ci sarà la presentazione degli insigniti del Premio, a bordo piscina della Masseria Fortificata San Francesco, da parte del dottor Luigi Franchi, direttore di “Sala&Cucina Magazine”. Farà la laudatio di Vincenzo Donatiello il professor Francesco Lenoci, docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Patriae Decus della Città di Martina Franca. Il Premio, come per le passate edizioni, consisterà in un prezioso manufatto di Ceramica di Grottaglie.

A seguire: la dottoressa Valentina Muzii parlerà con video di “Cibo e la Tavola nell’Arte”; il dottor Gennaro Carrieri ricorderà nel centenario dalla nascita Paolo Grassi (Fondatore del Piccolo Teatro di Milano, Presidente RAI, Sovrintendente alla Scala di Milano, Patriae Decus della Città di Martina Franca); il Maestro Ettore Papadia accompagnerà al pianoforte un allievo dell’Accademia di BelCanto “Rodolfo Celletti”; Hilo Sartorie di Fabrizio Masciulli farà sfilata di Alta Moda Uomo.

Il Drink Appetizer di benvenuto, la Breve Didattica Enogastronomica del menù della Cena di Gala Gourmet e i quiz enogastronomici con ricchi premi saranno a cura di Giuseppe Caramia e del Degustatore AIS Rudy Lazzaro. AIS Basilicata contribuirà, con la professionalità che contraddistingue i suoi Sommelier, a rendere piacevole ed elegante il buon bere.