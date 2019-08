A Nadia Toffa, giornalista d'inchiesta delle Iene il ricordo di Agoramagazine

Noi la vogliamo ricordare, ora che il tratto della penna diventa leggero, sottratto all’emozione della notizia, la vogliamo ricordare nell’ultima visita a Taranto a Gennaio, quando venne nel 2018 a ritirare la cittadinanza onoraria di Taranto al Comune, con tanto di cerimonia per il quasi milione di euro raccolto in solidarieta con la maglietta Ie Jesche Pacce Pe Te -per i bambini oncologici. Un immagine stampate nelle cornee che resterà per sempre con noi.

L’abbiamo seguita sempre, in questi ultimi mesi su twitter, anche quando con ironia cinquettava a chi le augurava la morte. L’insipienza dei mediocri che insultano chi immaginano abbia il potere del ruolo pubblico, quasi per pareggiare col tu per tu della rete, la loro nullità. Quando io risposi a un insulto scrivendo che ognuno merita rispetto, Nadia rispose "esatto Roberto". Pensando a quelli che si divertono ora mostro il mio disgusto, ma poi pensando al sorriso di Nadia tergiverso, oltrepasso il fiume dell’ignoranza e della stupidità e vado avanti.

A rileggere il libro: “Fiorire di inverno” scritto in un momento in cui le pareva che il primo stadio della malattia fosse superato, ma anche per raccontare di se delle sue storie. Era nata a Brescia nel 1979 col cuore sparso dappertutto e anche a Taranto, studi classici e laurea in lettere, dopo quattro anni di gavetta nelle emittenti locali, Nadia Toffa trova la grande occasione nel 2009 a 'Le Iene', diventando in breve tempo una delle inviate più apprezzate.

Nel libro racconta i suoi servizi più celebri, quelli sulle presunte truffe compiute da farmacie ai danni del servizio sanitario nazionale, sulla proliferazione delle sale slot machine (nel 2014 pubblica 'Quando il gioco si fa duro sul fenomeno dell'azzardopatia in Italia), e, appunto, sullo smaltimento illegale dei rifiuti in Campania per mano della camorra, sul crescente tasso di tumori nel "triangolo della morte" tra Napoli e Caserta e sulla "terra dei veleni" a Crotone. E anche sul veleno che si sparge sui Tamburi. Mediaset, che il giorno della sua morte modifica il palinsesto inserisce uno breve spot durante le trasmissioni per salutarla. Tanti i premi di cui è stata insignita nel corso della sua carriera. Il 20 febbraio 2018 il comune di Taranto le conferisce la cittadinanza onoraria; a giugno 2018 vince Premio Luchetta per un reportage, realizzato assieme a Marco Fubini, sulla prostituzione minorile nella periferia di Bari. “

Una giornalista d’inchiesta che lascia un vuoto nelle Iene e in tutti noi che l’abbiamo sempre seguita con ammirazione.

Ora lo stupore di una dipartita, fuori dai riflettori e dalle telecamere - in tutti questi mesi dall’ospedale ci ha inviato baci e sorrisi - e con questa dolcezza le rivolgiamo il nostro sincero saluto da queste pagine. Addio Nadia.