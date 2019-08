Taranto - Pulsano Litoranea “Campetto Piccole Orme, Onda su Onda”

Domenica 1 settembre alle ore 09:00 presso la Spiaggia di Montedarena, nella Marina di Pulsano (Taranto), l ’Associazione Pulsano D’A mare organizza in collaborazione con gli scout dell’AGESCI Puglia -Branca Lupetti/Coccinelle e il Settore Nautico Puglia “Campetto Piccole Orme, Onda su Onda”.

Un evento di sensibilizzazione alla tutela ed alla salvaguardia del mare e dell’ambiente. Saranno 35 i giovanissimi scout che, suddivisi in squadre, affiancati dai membri dell’associazione e da quanti vorranno volontariamente unirsi al gruppo, raccoglieranno oggetti abbandonati in spiaggia per poi dare vita ad un momento informativo da condividere con i fruitori della spiaggia, attinente ai tempi di biodegradabilita’ dei materiali racconti.

L’ associazione Pulsano D’A mare sarà presente sul posto con il proprio gazebo sin dal primo mattino ed invita tutti alla partecipazione.