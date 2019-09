Martina Franca (Ta) - Brexit, convegno a Palazzo Ducale con l'ambasciata inglese

Convegno sulla Brexit a Palazzo Ducale dedicato ai britannici presenti in Puglia: venerdì 13 settembre il comune di Martina Franca ospita l'ambasciata britannica a Roma e la camera di commercio e industria italiana per il Regno Unito

Venerdì 13 settembre alle ore 10:30 nella sala consiliare di Palazzo Ducale, la British Embassy Rome e la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito incontreranno i connazionali Britannici presenti sul territorio italiano, in particolare modo in Puglia, per importanti aggiornamenti in materia di Brexit e relativi diritti dei cittadini UK presenti in Italia, all’interno di un evento patrocinato dal Comune di Martina Franca - Assessorato allo Sviluppo Economico.

L’intento della conferenza “Q&A session for UK Nationals in Italy on EU Exit and citizens’right” è quello di incontrare i britannici presenti in Puglia, per aggiornali delle ultime evoluzioni in materia di Brexit circa e le relative leggi.

Per poter partecipare gratuitamente al convegno è necessario registrarsi a questo link:

https://events.r20.constantcontact.com/register/eventReg?oeidk=a07egi42gid8f80be94&oseq=&c=&ch=

La posizione geografica di Martina Franca è stata ritenuta strategica anche in virtù dell’alto numero di Uk nationals presenti nel territorio della Valle d’Itria.

La sessione sarà aperta dai saluti del primo cittadino Francesco Ancona che, sin da subito, ha mostrato piena disponibilità e collaborazione per l’organizzazione della giornata. Seguirà, poi, la parte tecnica con gli interventi del dott. Leonardo Simonelli, presidente emerito Camera di commercio e Industria Italiana per il Regno Unito, Geraldine Williams, dell'EU Team della British Embassy Rome e dell'Avvocato martinese Giandomenico De Tullio, partner De Tullio Law Firm che affronterà il tema delle conseguenze della Brexit sul settore immobiliare e che da anni collabora con le istituzioni britanniche per favorire occasioni di collaborazione e di sviluppo di business tra i due mercati.

“Ringrazio di cuore il nostro concittadino, l’avv. Giandomenico De Tullio, che si è attivato con passione per la realizzazione della conferenza nella nostra città.”- sottolinea Bruno Maggi, Assessore allo Sviluppo Economico – che aggiunge “ Venerdì 13 settembre, Martina sarà la “capitale inglese” della Puglia, visto che numerosi britannici, che vivono e investono in Puglia e nel Mezzogiorno, saranno presenti all’iniziativa.”

“E’ un grande onore per Martina Franca poter ospitare un convegno così prestigioso, per gli illustri relatori e così attuale riguardo il tema trattato, cioè la BREXIT.” – ha dichiarato il Sindaco Franco Ancona – “Ringrazio gli organizzatori dell’evento, l’Ambasciata britannica e la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito per aver scelto Martina Franca come sede di un evento che ha come ospiti personalità diplomatiche impegnate, in questo momento storico, a gestire un delicatissimo passaggio storico come la Brexit, che avrà ripercussioni di natura economica e sociale per l’Italia e per l’Unione Europea.”