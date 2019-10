Milano - La grande ginnastica al Fastweb Grand Prix il 23 novembre

Il “Fastweb Grand Prix di Ginnastica – Trofeo 150 anni” è pronto a regalare spettacolo, il 23 novembre , nella nuova cornice dell’ Allianz Cloud di Milano . Il capoluogo lombardo accoglierà il meglio del movimento ginnico italiano ed europeo in una kermesse dedicata alle stelle della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica. Oltre al tradizionale Galà con le esibizioni degli atleti delle varie discipline, quest’anno vi sarà anche una parte competitiva con il “Trofeo 150 anni” in cui alcuni tra i più importanti atleti della ginnastica europea sfideranno i campioni italiani.

I grandi campioni della ginnastica illumineranno il “Fastweb Grand Prix di Ginnastica”, un appuntamento imperdibile per festeggiare i ginnasti che hanno ottenuto il pass per Tokyo 2020 e per ammirare quelli che stanno già pensando a Parigi 2024. Un incontro tra i campioni e i propri beniamini durante il quale si potrà tributare il giusto riconoscimento tra gli altri alle Farfalle della Ritmica, alle Fate dell’Artistica femminile, a Marco Lodadio, Ludovico Edalli e compagni, alla coppia di Aerobica due volte oro iridato e a tanti altri protagonisti, del presente e del prossimo futuro.

“Il Grand Prix della Ginnastica torna a Milano, uno dei centri di maggiore attrazione delle nostre discipline, capoluogo di una regione dalla forte e innata vocazione ginnica e sportiva - commenta Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia - L’evento meneghino, chiuderà le celebrazioni per il 150° di fondazione della FGI. La decana delle Federazioni Sportive Nazionali, quella con il pedigree olimpico più accentuato, insieme ad atletica e nuoto, richiamerà nel cuore di una città in fibrillazione, insieme a Cortina, per l’edizione dei Giochi Invernali del 2026, migliaia di giovanissimi, gli stessi che rappresentano la sua base, costituita per l’85% da teenager. Tra l’altro, nel ringraziare per il sostegno le amministrazioni locali e i nostri official partner, mi corre l’obbligo di salutare la Fastweb S.p.A., l’azienda italiana di telecomunicazioni che ha voluto legare la propria immagine alle nostre atlete e che titolerà il Grand Prix 2019, una manifestazione internazionale, destinata a rimanere a lungo nei cuori e nella memoria di tutti noi”.

Il Fastweb Grand Prix di Ginnastica è organizzato in collaborazione con SG Plus Ghiretti & Partners S.r.l. e del Comitato Regionale FGI Lombardia e gode del supporto dell’Assessorato al Turismo, Sport e Qualità della Vita del Comune di Milano.

“Sono felice che il Grand Prix di Ginnastica si svolga all’Allianz Cloud, lo storico Palalido completamente ristrutturato e restituito quest’anno alla comunità con una veste nuova, bella e all’avanguardia – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano – Sarà uno spettacolo sportivo emozionante, un’occasione speciale per ammirare in pedana i migliori atleti italiani di questa disciplina e anche per festeggiare tutti insieme, oltre il 150° anniversario della Federazione, le fantastiche ragazze della ginnastica ritmica e artistica che hanno appena conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di Baku e Stoccarda e Marco Lodadio, medaglia d’argento mondiale”.

Oltre a Fastweb, Title sponsor del Grand Prix di Ginnastica, Tampax sarà main partner della kermesse oltre ai partner Freddy, Sigoa, Uliveto e Pastorelli, già partner di FGI. La Gazzetta dello Sport sarà invece media partner dell’evento.

Per partecipare all’imperdibile evento di Milano, è già attiva la prevendita dei biglietti sul circuito online www.ticketone.it. I ticket sono anche acquistabili anche presso i punti vendita Ticketone. Per qualsiasi informazione sulla manifestazione e per conoscere le agevolazioni per le società sportive è possibile inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamare lo 0521.531799.

Per restare aggiornati, seguite il Grand Prix di Ginnastica sulla Pagina Facebook ufficiale www.facebook.com/GrandPrixDiGinnastica e sui profili Twitter (@GPginnastica) e Instagram (grandprixginnastica).