Taranto - Inaugurata l’importante manifestazione con obiettivo la Valorizzazione della Risorsa Mare

15.00

II Sessione – Innovazione nel campo della blue economy per la valorizzazione del territorio. Best practices ed esperienze a confronto Introduce e modera Stefano Piraino, Università del Salento Intervengono Giuseppina Antonaci, Presidente, Fondazione ITS Iota Sviluppo Puglia Le sinergie tra porto e territorio in una logica di sviluppo della destinazione turistica e nell'ottica dell 'Alta Formazione specialistica Silvio Busico, Presidente, Fondazione ITS per la Logistica Internazionalizzazione e logistica 4.0: le buone pratiche per rafforzare la competitività della filiera blu Antonio Errico, Presidente, Associazione Magna Grecia Mare Porto Museo di Tricase - investiamo in cultura e natura nel Mediterraneo – Ecomuseo di Venere Giovanni Fanelli, Ricercatore, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA) Produzioni marine: innovazioni per un’economia locale ecosostenibile Antonella Leone, Ricercatrice, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di scienze delle produzioni alimentari (CNR-ISPA) Stefano Piraino, Presidente Consiglio Didattico di Biologia, Dipartimento di Scienze Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Università del Salento Le meduse del Mediterraneo: problema ambientale o risorsa alimentare? Antonella Petrocelli, Ricercatrice, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerca sulle acque (CNR-IRSA) Biorimediazione nel Mar Grande di Taranto: il progetto REMEDIA-LIFE+