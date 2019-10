Taranto - Una giornata per i primi 40 anni dei Consulenti del Lavoro “Insieme a chi costruisce lavoro”

Written by Comunicato Stampa

La giornata celebrativa “Insieme a chi costruisce lavoro. Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto: 40 anni al servizio della Comunità” è stata organizzata dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto in collaborazione con Cassa Edile della Provincia Jonica, C.L.A.A.I., Labour Team, Tecsial e TeleConsul Editore.

Per i 30 anni di iscrizione all’Ordine hanno ricevuto un riconoscimento Francesco Tinelli, Salvatore Lama, Marina Canavesio, Mariella Galteri, Antonio Modeo, Luisa Iudici, Francesco Notarnicola, Maria Carmela Bruni, Rosa Cannarile e Sandro Raiola.

Per i 25 anni di iscrizione all’Ordine hanno ricevuto un riconoscimento Angelo Piperno, Alba Ruggieri, Francesco Lacarbonara, Giovanni Castellaneta, Angela Blasi, Fedele Gisonna, Maria Grazia Ettorre, Rita Amelia De Santis, Nicola Natale, Vincenza Galasso, Luigi Iaia, Anna Loscalzo, Giuseppe Dimitri e Gabriella Arzeni.

In primis però è stato consegnato il Diploma ai nuovi iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto, il “futuro” della professione: Chiara Pignatale, Michele Donvito, Rocco Petralla, Immacolata Stano, Mirko Circhetta, Maria Grazia Caffè, Roberta Aloisio, Giuseppe Musillo e Fernando Lisi.

Il festoso momento della consegna ai colleghi Consulenti del Lavoro del tradizionale riconoscimento per l’anzianità di appartenenza all’Ordine ha concluso la manifestazione.

Dopo la pausa pranzo Daniele Gregori, trainer e consulente aziendale, è intervento su “CONSULENTI 4.0: dalla comunicazione social all’empatia digitale, le nuove competenze a prova di futuro”, somministrando pillole di cultura digitale ai numerosi professionisti presenti in sala e consigli per migliorare il loro utilizzo dei social e delle piattaforme digitali.

Introducendo i lavori, moderati dalla giornalista Nicla Pastore, il Presidente Giovanni Prudenzano ha spiegato che «per il convegno abbiamo scelto il titolo “Insieme a chi costruisce lavoro” per sottolineare l’importante ruolo che da sempre noi Consulenti del Lavoro svolgiamo nella comunità jonica, assistendo le aziende e i professionisti nella gestione e nello sviluppo delle loro imprese, non a caso ci consideriamo dei “professionisti di prossimità” a contatto con tutte le problematiche che si sviluppano sul nostro territorio. Inoltre, rappresentiamo un importante presidio di legalità facendo osservare alle imprese la complessa normativa giuslavoristica».

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto ha organizzato questo convegno quale Giornata celebrativa dei primi quarant’anni dell’Ordine professionale: era il 1979, infatti, quando fu emanata la Legge della Legge n. 12/1979 che in tutta Italia istituiva l’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

L’evento si è tenuto (sabato 19 ottobre) nella splendida ex basilica del “Relais Histò San Pietro sul Mar Piccolo” di Taranto, gremita per l’occasione da oltre 200 persone.

