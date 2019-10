Inizia a decollare il progetto aeroporto di Taranto - Grottaglie

stanno per essere avviati, presso l'aeroporto di Taranto – Grottaglie gli interventi di ampliamento delle infrastrutture riguardanti le attività di volo del TERMINAL PASSEGGERI, alle opere riguardante il PIAZZALE DI SOSTA e la PISTA DI RULLAGGIO,

A essere sincero, non meno di 10 giorni fa, invitavo il Presidente Emiliano, AdP e l’Assessore Borracino di tenere informata l’opinione pubblica sui prossimi sviluppi per quanto concerne a ciò che fu presentato il 3 agosto 2019 e in particolare il Terminal passeggeri e l’ampliamento del collegamento stradale per l’aeroporto. Dai vertici di AdP, dall’Assessore Borracino (Regione Puglia), dal Sindaco di Grottaglie D’Alò e dal rappresentante del comune di Monteiasi, sono rimasto soddisfatto come presidente del Movimento TARANTO, DIRITTO DI VOLARE, rappresentante di migliaia di cittadini, hanno appieno risposto e confermato ciò che il sottoscritto chiedeva. Voglio ricordare l’importanza dell’aeroporto di Grottaglie sia per la Puglia (arricchimento per tutta la regione), sia per l’Italia (voli suborbitali e industrializzazione aerospaziale). Considerando il ruolo strategico dell’aeroporto, che sicuramente svolgerà nell’ambito ZES ( Zona Economica Speciale). Pertanto, al contrario di molti detrattori, noi del movimento TARANTO, DIRITTO DI VOLARE, chiediamo con un accorato appello alla Regione Puglia e AdP, di rendere concreto nei tempi previsti, ciò che vi siete prefissati e ciò che noi attendiamo da moltissimo tempo. Sono dell’idea, che oggi Taranto e la sua Provincia non debba chiedere e ottenere un PIATTO DI LENTICCHIE ma avere una FABBRICA DI LENTICCHIE. Finisco con un plauso ad AdP (Aeroporti di Puglia) e chi come l’Assessore Borracino si è speso moltissimo per questo sacrosanto diritto alla mobilità aeroportuale di Taranto – Grottaglie.

Cav. Alfredo Luigi CONTI

Presidente movimento TARANTO, DIRITTO DI VOLARE