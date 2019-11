Transumanza tra Iran e Italia, Popoli e Terre della Lana, tradizioni, culture e sguardi

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo patrocina ed organizza, attraverso la Soprintendenza Archeologia dell’Abruzzo, in convenzione con l'associazione no-profit Abruzzo Avventure e con la Regione Abruzzo, la mostra “Popoli e terre della lana. Tradizioni, culture e sguardi sulle vie delle transumanze tra Iran e Italia”, che sarà inaugurata a Matera venerdì 8 novembre alle 18.30 presso gli Ipogei Motta, in via San Bartolomeo 46.

Il progetto fotografico è a cura di Mauro Vitale (autore delle foto, SABAP Abruzzo), Paola Riccitelli, archeologa, e Antonio Corrado, project manager associazione no-profit Abruzzo Avventure, con il contributo di antropologi iraniani e di Adriana Gandolfi per la parte italiana.

La mostra, attraverso l’allestimento di Lucio Rosato, racconta le culture pastorali, transumanti e nomadi di Iran e Italia, istituendo un parallelismo inedito, seppur contrassegnato da differenti momenti cronologici e identitarie peculiarità, tra queste aree geografiche. Un percorso di avvicinamento, di scoperta e di riscoperta di due culture separate da migliaia di chilometri di distanza eppure così profondamente affini in quel complesso di usi, attività, tradizioni e cultura rappresentato dalla pastorizia: l'Iran dei nomadi Talysh e Qashqai da una parte, e l'Italia della transumanza tra Abruzzo, Molise e Puglia dall'altra.

Gli scatti di Mauro Vitale arrivano a Matera, Capitale europea della cultura 2019, dopo le esposizioni organizzate a Pescara, Castelvecchio Calvisio (AQ), Capestrano (AQ), MUCIV Pigorini Roma, Museo “La Civitella” Chieti, Villetta Barrea (AQ) e Tehran (Iran).



Nella realizzazione del progetto le relazioni con l’Istituto di Cultura Iraniano, partner fin dal primo momento, sono state di altissimo livello e non hanno eguali in tempi recenti tant’è che, prendendo spunto dalle ricerche su Antonio Raffaele Giannuzzi da parte del giornalista Pasquale Doria, sono culminate con l’avvio di un gemellaggio tra le città di Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) e la città di Tus – Masahhd (Capitale Islamica della Cultura 2017). Gemellaggio che ha visto, in questa prima fase, Matera intitolare una Via a Khorasan, analogamente a Tus – Masahhd verrà intitolata una Via a Matera.



Già Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, la mostra è patrocinata dal Circolo La Scaletta, dal Comune di Matera, dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e dall’Istituto di Cultura Iraniana

Si esibirà all’inaugurazione l’Officina Popolare Abruzzese, compagnia di canti e balli della tradizione popolare d’Abruzzo.

Interverranno: Mauro Vitale (autore delle foto), Antonio Corrado (project manager), Akbar Gohli (direttore dell’Istituto di Cultura Iraniano) e Mohsen Yazdani (coordinatore dell’Istituto di cultura iraniano).

La mostra resterà aperta fino al 24 novembre 2019 e sarà visitabile dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 tutti i giorni. Ingresso gratuito.

Matera, 5 novembre 2019.

Antonio Corrado

+393924778690

