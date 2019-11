Celebrato il decennale della Camera Minorile di Taranto

L’anniversario è stato celebrato con la giornata di studi “Per una giustizia a misura di minore”, tenutasi (venerdì 15 novembre) presso l’Aula “F. Miro” del Tribunale di Taranto; l’evento è stato organizzato dalla Camera Minorile di Taranto con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, della Fondazione Scuola Forense di Taranto e dell‘Unione Nazionale Camere Minorili.

L’incontro di studi ha rappresentato un importante momento di confronto con tutte le professionalità che, a vario titolo, si occupano di minori, con il presupposto che l’approccio multidisciplinare ed il riconoscimento dei diversi ruoli possa condurre ad un accrescimento della qualità della difesa in favore dei minori.

Nell’occasione è stata a Taranto l’Avvocato Grazia Ofelia Cesaro, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili, che si è detta felice di partecipare alle celebrazioni del decennale della Camera Minorile di Taranto sottolineando come questa ricorrenza sia concomitante con il trentennale della Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989.

L’Avvocato Grazia Ofelia Cesaro ha poi sottolineato come l’incontro di studi di Taranto si inserisca a pieno titolo nel percorso delle oltre 34 Camere Minorili presenti su tutto il territorio nazionale, da tempo impegnate nell’accrescere la specializzazione degli avvocati che in questo, più che in altri settori del diritto, è una necessità ineludibile.

Nella mattinata la prima sessione dell’incontro di studi di Taranto, introdotta e moderata dall’Avvocato Gabriella Barcariol, Presidente della Camera Minorile di Taranto, è stata dedicata al tema “Giustizia riparativa e mediazione penale”; vi hanno partecipato anche gli studenti del I.T.C. “Pitagora” accompagnati dalle professoresse Roberta Ciaccia e Nicoletta Luisi.

In apertura dei lavori l’Avvocato Gabriella Barcariol ha ringraziato tutto il Consiglio direttivo della Camera Minorile di Taranto per la riuscita dell'evento (Avvocati Stefania Cantoro, vice presidente, Arianna Cassandro, segretaria, Michela Giorgino, tesoriere, e Vitalba Notaristefano e Imma Caricasulo), con un ringraziamento particolare all'Avvocato Antonella Liuzzi, past president, membro del comitato scientifico e socia fondatrice della Camera Minorile di Taranto.

Hanno portato i saluti l’Avvocato Fedele Moretti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, l’Avvocato Paola Donvito, Presidente della Fondazione Scuola Forense di Taranto, la Dottoressa Gabriella Ficocelli, Assessore comunale al Welfare e Salute, e l’Avvocato Angela Mazzia, referente dei progetti sulla legalità dell’Ordine degli Avvocati di Taranto.

I lavori, sono poi entrati nel vivo con le relazioni di Bombina Santella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto, del Dottor Giuseppe Centomani, Dirigente Centro Giustizia Minorile per la Regione Puglia, e dell’Avvocato Francesco Nevoli, cultore di Diritto processuale penale presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo”.

La sessione pomeridiana ha invece trattato il tema “Il minore e la sua rappresentanza: il curatore speciale”. I lavori, introdotti e moderati dall’Avvocato Paola Donvito, Presidente della Fondazione Scuola Forense di Taranto, si sono sviluppati con le relazioni della Dottoressa Ana Grazia Lenti, Magistrato presso la I sezione civile del Tribunale di Taranto, dell’Avvocato Grazia Ofelia Cesaro, presidente dell’Unione Nazionale delle Camere Minorili e Avvocato cassazionista del Foro di Milano, e delll’Avvocato Giuliana Martinelli, Responsabile settore Civile UNCM.