Notizie SAP – Paoloni confermato alla guida del Sap solidarizza con i colleghi di Reggio Calabria feriti

La segreteria Generale composta da Michele Dressadore e Gianni Tonelli entrambi nel ruolo di segretario generale aggiunto; Rosario Indelicato alla presidenza; Francesco Pulli e Sabatino Romano segretari nazionali, vede l'ingresso di altri due nuovi segretari nazionali: Giuseppe Coco, già segretario provinciale di Catania e Gianpiero Timpano già segretario regionale Lombardia.

"Una squadra - ha detto il segretario Generale Paoloni - mossa da passione ed entusiasmo. Il lavoro da fare è tanto e noi saremo sempre in prima linea per tutelare i colleghi e per chiedere maggiori garanzie. Siamo pronti a tornare nelle piazze, con i nostri gazebo tra la gente, a spiegare il nostro lavoro e tutto ciò che lo caratterizza. A sensibilizzare l'opinione pubblica e i cittadini su quelle che sono le criticità che attanagliano il nostro settore. Ci mettiamo la faccia e ci sporchiamo le mani. Il Sap - conclude Paoloni - è un sindacato per poliziotti e non per sindacalisti".

Esplosione a Reggio Calabria.

Paoloni : "Solidarietà ai colleghi feriti. Il nostro pensiero è per loro"

"Esprimiamo la nostra sentita vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti nell'esplosione avvenuta a Reggio Calabria". Cosi Paoloni, ricofermato alla guida del Sindacato Autono di Polizia, relativamente ai 6 poliziotti e 4 vigili del fuoco feriti a causa di una violenta esplosione.

"Notizie come questa, a poco tempo di distanza dalla tragedia di Alessandria, ci lasciano con il fiato sospeso. Il nostro lavoro - prosegue Paoloni - ci espone quotidianamente ad alti rischi che, a volte, culminano nella maniera peggiore. Per questo motivo - conclude - c'è bisogno che vi sia il giusto riconoscimento e la giusta attenzione verso tutti coloro che indossano la divisa per compiere la missione più importante: la difesa e la sicurezza della brava gente".