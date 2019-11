Taranto - Babbo Natale suona il Rock con Merry Street

Sempre in maniera itinerante, sempre con lo sfondo delle strade cittadine, questa volta però addobbate in occasione delle festività natalizie. Protagonista assoluta sarà ancora una volta la musica suonata da band e musicisti locali, tra progetti inediti e i brani più famosi della tradizione italiana e internazionale.

Nasce Merry Street, una maniera rock, e non solo, di trascorrere il periodo più magico dell’anno. Da un’idea dell’amministrazione Melucci, che ha voluto riproporre lo schema vincente dei concerti gratuiti a stretto contatto con il pubblico, si rinnova l’intesa tra Comune di Taranto, organizzatrice degli eventi, e l’associazione culturale Altramusicalive che ne cura la direzione artistica. I concerti fanno parte del ricco programma comunale degli appuntamenti “Il Natale di Mare e di Miti a Taranto” e avranno come palco naturale le vie del borgo umbertino e la popolosa via Liguria.

CALENDARIO E LOCATION. Sette band ogni serata, per sei date. Oltre quaranta artisti si alterneranno nelle varie postazioni. Tutti i concerti si terranno dalle 18:00 alle 21:00. Le esibizioni: sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre tra via Di Palma e via D’Aquino. Appuntamento speciale la sera dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, con i concerti che si spostano in via Liguria che, per l’occasione, verrà resa completamente pedonale. Altre tappe, tornando in via Di Palma e via d’Aquino, il 14 e il 28 dicembre. Sempre nel borgo di Taranto, si chiuderà le kermesse nel nuovo anno con la serata di giovedì 2 gennaio.

I COMMENTI. «Dopo il felice esordio estivo, abbiamo fortemente riproposto questo modo di fare musica, tra la gente, per regalare ai tarantini, e non solo, spettacoli gratuiti di elevato livello» dichiara Fabiano Marti, assessore comunale alla cultura e spettacolo.

Francesco Falcone, presidente dell’associazione Altramusicalive: «Il Comune di Taranto, che ringraziamo fortemente, ha dimostrato di puntare ancora una volta sulla promozione della musica e degli artisti del territorio. È un aspetto davvero importante ».

INFO EVENTI E BAND: Per tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti, sito internet www.altramusicalive.com e pagine Facebook: Altramusicalive e Agorà di Taranto – Turismo ed eventi in città. Per proporre il proprio progetto musicale e avere l’opportunità di esibirsi durante Merry Street, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con una breve presentazione e curriculum artistico.