Tutto pronto per la X edizione del “Premio Internazionale Pugliesi nel mondo”

Written by Comunicato Stampa

Rate this item

Dal brindisino : Madre Semira Elvira Carrozzo che, in Nigeria, ha costruito asili, scuole e un centro pastorale; la cantante Daniela Pedali con all’attivo Sanremo, The Voice e tre dischi di platino.

Dal foggiano : il Rettore della Luiss e Honorary Professor presso l’Università del Sussex Andrea Prencipe e l’illusionista con 7 Guinnes World Records Danilo Audiello, in arte Alexis Arts.

Dal tarantino : la ricercatrice Antonella Viola, Ordinario di Patologia Generale all’Università di Padova; il designer Pietro Schirano che ha lanciato Uber Copter con cui si possono ordinare elicotteri a New York con un solo click; il Generale di Corpo d’Armata dei carabinieri Gaetano Maruccia, comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”; il Generale di Divisione della Guardia di Finanza Giuseppe Grassi, comandante regionale della Guardia di Finanza del Piemonte; l’Ambasciatore d’Italia ad Addis Abeba Arturo Luzzi.

I premiati sono rappresentativi delle varie province pugliesi e si ritroveranno a Taranto, su iniziativa dell’associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo guidata dal presidente Giuseppe Cuscito e in collaborazione con l’amministrazione comunale.Tantissimi gli ospiti della manifestazione, presentata dalla conduttrice tv Manila Nazzaro. Tra loro: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la cantautrice Effemme. La X Edizione sarà presieduta dal senatore tarantino Mario Turco, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Grande serata con il premio internazionale pugliesi nel mondo , in programma oggi sabato 30 novembre al teatro Fusco di Taranto a partire dalle ore 17 (ingresso libero sino ad esaurimento posti a sedere).

More in this category: