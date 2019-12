FiuggiStoria 2019: i finalisti della decima edizione

ROMA - Il Comitato Lettori della Fondazione Levi Pelloni, riunitisi in Via Vittoria a Roma e presieduti da Pino Pelloni e dalla Segretaria del Premio Vera Manacorda, hanno annunciato i finalisti della decima edizione del Premio FiuggiStoria 2019 .

I libri selezionati, per questo Premio che nasce dal basso, sono stati segnalati dai vincitori le edizioni precedenti e dal Comitato di lettura composto dagli “Amici del FiuggiStoria”. Il prossimo 13 dicembre 2019, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto in Roma (Via del Seminario, 76), la cerimonia della premiazione. Il Premio, promosso dalla Fondazione Giuseppe Levi-Pelloni, quest’anno è dedicato al giornalista, storico dell’emigrazione e docente universitario Francesco Durante, scomparso nello scorso mese di agosto.

Roma, venerdì 13 dicembre 2019. Sala del Refettorio – Palazzo San Macuto

SAGGISTICA

L’Italia tra le grandi potenze. Dalla Seconda Guerra mondiale alla Guerra fredda di ELENA AGA ROSSI (Il Mulino); L’Italia liberata. Storie partigiane di DANIELE BIACCHESSI (Jaca Book); 1938. L’Italia razzista di FABIO ISMAN (Il Mulino); Tripoli addio di LEONARDO PETRILLO (I Libri del Borghese); La guerra per il Mezzogiorno di CARMINE PINTO (Laterza); Salvate gli italiani. Mussolini contro Hitler. Berlino 1944 di ALFIO CARUSO (Neri Pozza).

BIOGRAFIE

Una eterna giovinezza di SERGIO CAMPAILLA (Marsilio); Concetto Marchesi e il Comunismo italiano di LUCIANO CANFORA (Laterza); Ciano di EUGENIO DI RIENZO (Salerno Editrice); Togliatti, il realismo della politica di GIANLUCA FIOCCO (Carocci editore); Clementina Caligaris. Storia di una consultrice di DARIO PETTI (Atlantide Editore), La temeraria di MARINA VALENSISE (Marsilio).

ANNIVERSARI

Disobbedisco di GIORDANO BRUNO GUERRI (Mondadori); Sulla cima del mondo di ORLANDO DONFRANCESCO (Historica); Prima di Piazza Fontana. La prova generale di PAOLO MORANDO (Laterza); Mogadiscio 1948. Un eccidio di italiani di ANNALISA URBANO e ANTONIO VARSORI (Il Mulino); La luna di Fiume di LUCIO VILLARI (Guanda).

ROMANZO STORICO

Il sentimento di ferro di GIAIME ALONGE (Fandango Libri); Il bel tempo di tripoli di ANGELO ANGELASTRO (E/O); I Moncalvo di ENRICO CASTELNUOVO (a cura di Gabriella Romani- Interlinea-Novara); Ti rubo la vita di CINZIA LEONE (Mondadori); Il martire fascista di ADRIANO SOFRI (Sellerio); La ragazza di Chagall di ANTONELLA SBUELZ (Forum); Quando Primo Levi diventò il signor Malaballa di CARLO ZANDA (Neri Pozza).

DIARI, EPISTOLARI & MEMORIE

I leoni di Sicilia. La saga dei Florio di STEFANIA AUCI (Nord); L’ultimo sopravvissuto di Cefalonia di FILIPPO BONI (Longanesi); Io, prigioniero in Russia di VINCENZO DI MICHELE (Gedi); Bora di ANNA MARIA MORI e NELIDA MILANI (Marsilio); Gli Irriducibili di MIRELLA SERRI (Longanesi); Un console in trincea di VALENTINA SOMMELLA (Rubbettino).

Nel corso della cerimonia del 13 dicembre verranno premiate anche le sezioni FiuggiStoria Europa, FiuggiStoria Scienza, FiuggiStoria Sport, Multimedia e “Gian Gaspare Napolitano-Inviato Speciale”.