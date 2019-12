Taranto - in quanto uguali - l’inclusione è un diritto inviolabile Ermellino (M5S)

Il mondo associazionistico di Taranto partecipa al patto per la disabilità Il 15 dicembre con il collega Misiti incontreremo le associazioni che si adoperano sul territorio per garantire alle persone con disabilità una vita autonoma e integrata con la società

“Sarà un confronto aperto e plurale con le associazioni che sul territorio si adoperano per garantire alle persone con disabilità una vita autonoma e integrata con la società. All’incontro dal titolo ‘In quanto uguali - L’inclusione è un diritto inviolabile’, organizzato a Taranto presso la sala ‘Resta’ della Cittadella delle Imprese per il prossimo 15 dicembre a partire dalle 10, parteciperà anche il collega del MoVimento 5 Stelle, Carmelo Massimo Misiti, il quale già da tempo sta lavorando alla stesura di un ‘patto per la disabilità’, che si pone come obiettivo principale quello di mettere ordine nel mare magnum delle norme sulla disabilità.

Ci affiancheranno poi, il dott. Giuseppe Tulipani, in veste di Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia e Francesco Paolo Romeo, esperto di età evolutiva, nonché Giudice onorario del Tribunale dei Minori, il quale offrirà all'attenzione dei partecipanti una interessante relazione sulla ‘disabilità emotiva’. Credo sia doveroso, soprattutto da parte delle istituzioni e degli esperti che lavorano sui temi dando anche supporto ai rappresentanti politici, continuare ad ascoltare chi quotidianamente vive le difficoltà legate alle disabilità. Solo dal confronto possono fluire le migliori idee, rafforzando i punti di forza e migliorando quelli più deboli”. Lo fa sapere la deputata del MoVimento 5 Stelle, Alessandra Ermellino, organizzatrice dell’evento.