Pulsano (Taranto) Di Lena contesta la non trasparenza delle delibere rifacimento strade: "mancano gli allegati"

Lo scorso settembre con delibere di G.M n. 159 , 160 , 152 e 154 sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnica-economica per interventi di ripristino stradali da candidare a due avvisi pubblici della Regione Puglia.

Al Comune di Pulsano sono stati finanziati entrambi gli interventi.

Su tali interventi il consigliere Angelo Di Lena ha espresso le sue perplessità:

“Sono molto perplesso circa l’operato del Comune di Pulsano. Con le predette delibere è stato finanziato il ripristino della Strada Provinciale n.102 - via Basento fino all'Incrocio con via Casalini, il ripristino di Via la Fontana dalla congiunzione con via Basento fino all'altezza dell'ultimo civico successivo all'incrocio con Via Varano per 240.000,00€.

Inoltre sono stati finanziati i lavori di rifacimento stradale in Strada vicinale Crocifisso e di Via Taranto per un importo di 150.000,00€.

Il problema è che nelle delibere mancano gli allegati che non sono stati pubblicati nell’albo pretorio in violazione alle leggi vigenti .

In questa maniera conseguentemente non c’è stata ne’ trasparenza per i cittadini ma soprattutto per i consiglieri, violando persino le più elementari leggi sul testo unico degli enti locali che prevedono il diritto all’informazione per l’espletamento del ruolo istituzionale di controllo .

Tali mancanze sono una grave violazione di legge, ma v’è di più, manca il riferimento ai capitoli di bilancio con cui finanziare il progetto.

Il modo di procedere dell’amministrazione comunale non appare chiaro e merita attenzione.

Al di là delle ristrettezze economiche paventate dall’assessore D’alfonso e dei successi, l'attenzione dell'Amministrazione Comunale sulla sicurezza delle strade merita maggiore attenzione sul piano legislativo per ciò che attiene le delibere per evitare problemi ora e in futuro”.