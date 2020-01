Grottaglie 2020, si parte con il tennistavolo: al "Campitelli" l’Open Paralimpico e i tornei nazionali di 5ª e 6ª categoria

Grottaglie sta per vivere il suo primo grande evento dell'anno da "Città Europea dello Sport".

E' tutto pronto, infatti, per una straordinaria “tre giorni” di tennistavolo, dal 24 al 26 gennaio, al Palazzetto “Campitelli”.

Si parte venerdì, nel primo pomeriggio, con l’Open Paralimpico, al quale parteciperanno i migliori atleti della Puglia, tra cui il campione europeo giovanile Lorenzo Magarelli del Circolo Tennistavolo Molfetta.

Nel weekend, invece, in campo i protagonisti del 2° Torneo nazionale: sabato si sfideranno i partecipanti della manifestazione di 5ª categoria, mentre domenica sarà il turno della 6ª categoria: per entrambe le giornate lo start è programmato per le ore 9.

L’importante kermesse sportiva, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale di Grottaglie, in particolar modo dal sindaco Ciro D'Alò e dal vicesindaco, nonché assessore allo sport, Vincenzo Quaranta, è organizzata dalla società del Tennistavolo Taranto, consolidata nel luglio 2019 dall'unione del CTT Taranto e del Magna Grecia. Una storia nata nel 1965 e che negli anni ha portato in riva allo Ionio successi nazionali di grande rilievo, come il terzo posto del campionato maschile di A1 negli anni '70 e ben 15 titoli nazionali nelle categorie "Veterani" a squadre, doppi e singolari: tra questi ultimi spicca la Coppa Davis ottenuta nel 1995 battendo in finale il Cear Ferrara.

Tra i successi organizzativi del sodalizio tarantino, un incontro amichevole internazionale maschile tra Italia e Cina (oltre 3000 persone al Tursport di San Vito nel 1990), uno femminile tra Italia e Slovacchia nel 1997, anno in cui la città bimare ospitò anche i Giochi del Mediterraneo, e i Campionati Italiani Veterani.

L'associazione ha recentemente riassaporato la serie B, per poi continuare a disputare campionati nazionali: nella stagione 2019/2020, sono ben tre le squadre impegnate in competizioni, tra C2, D1 e D2.

Encomiabile il lavoro del presidente Giovanni Russo e del vicepresidente, nonché icona dell'ultimo decennio di tennistavolo tarantino, Giulio Vipera, che quest'anno accolgono oltre trenta tesserati, di tutte le età, uomini e donne, che si allenano il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19 nella storica palestra di via Viola.

Media partner della manifestazione sportiva l'agenzia di comunicazione Ki.Fra - Comunicazione&Eventi con il portale d'informazione sportiva TuttoSportTaranto.com, diretto da Matteo Schinaia.