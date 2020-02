Banca Puglia Popolare: solidarietà Ds Taranto

Desideriamo ricordare che lo sport è meraviglioso ma quando è vissuto in piena educazione, nel rispetto di tutti e con spirito di lealta’: si puo anche essere contrari a decisioni o a risultati che portano poi ad una contestazione ma questa deve sempre essere fatta sempre nei limiti della buona educazione senza mai oltrepassare la linea della correttezza.

È comprensibile il malumore che si respira per la mancanza di queì risultati che avrebbero potuto far ambire tutto l’ambiente ad un traguardo importante ma bisogna accettare sempre con serenità il responso del campo di gioco preparandosi a far meglio in futuro remando insieme tutti nello stesso verso.

PUGLIA POPOLARE esprime la massima solidarietà al Direttore Sportivo del TARANTO CALCIO Vincenzo De Santis.

Il responsabile cittadino del dipartimento Sport

Puglia Popolare Taranto

Giuseppe Marangella