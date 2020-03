Coronavirus, primo caso a Roma. Un contagio in Sardegna. Il Duomo di Milano riapre con molte cautele

Oltre 1.500 ammalati, 41 morti, 83 guariti. Scuole chiuse anche in Friuli Venezia Giulia e a Pesaro. Secondo la Protezione civile, i casi accertati di Sars-Cov-19 in Lombardia sono 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 nel Lazio, 9 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. Divieto di ingresso agli italiani o a chi arriva dall'Italia in: Israele, Capo Verde, Giamaica, Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Figi, Iraq, Kuwait, Libano, Madagascar, Mauritius, Seychelles e Turkmenistan, Tuvalu, Isole Cook . American Airlines e Delta: stop a voli su Milano.

Spallanzani conferma la positività nella Capitale di un poliziotto: chiuso il liceo del figlio a Pomezia a scopo precauzionale e stop al corso alla Sapienza seguito dall'altro figlio dell'agente.

Un paziente è ricoverato in ospedale a Cagliari. Test per tutta la giunta della Lombardia. Primo morto nelle Marche, a Fano: 88enne con patologie pregresse. Pur tra numerose cautele il Duomo di Milano riapre le porte. Superata la quota di 3.000 morti nel mondo. Agenzia Ue: 'Rischio alto', Von der Leyen: 'Vuol dire che prosegue la diffusione'. Rinviato il Gran premio di motociclismo della Thailandia. Confermato negli Stati Uniti il secondo decesso, primo caso di contagio a New York.

La Commissione Ue presenta il 'Corona response team', una task force per affrontare l'emergenza del coronavirus. Del team fanno parte i commissari europei Paolo Gentiloni (Economia); Janez Lenarcic (Gestione crisi); Ylva Johansson (Interni); Stella Kyriakides (Salute); e Adina Valean (Trasporti). Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa con i cinque commissari. Inoltre sarà avviato un nuovo sito web con le principali informazioni sul Covid-19 nell'Ue.

E, intanto, riapre, pur tra numerose cautele, il Duomo di Milano. Le porte secondarie sono state aperte alle 8 "per una breve preghiera" mentre ai fedeli che vorranno visitare la cattedrale, i quali entreranno in numero contingentato per evitare assembramenti, in base al Decreto della Presidenza del Consiglio, l'accesso consentito dalle 9. La navata centrale è transennata all'ingresso principale ma - è stato spiegato - in quanto non ci sono messe, ed è comunque visitabile entrando dalle porte laterali.

Tutta i componenti della giunta regionale della Lombardia dovranno sottoporsi ai test per il Covid-19 dopo che il loro collega, il bresciano Alessandro Mattinzoli, è stato trovato positivo al test: a renderlo notoil presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. "Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità per i contatti diretti, aggiunge Gallera.

Primo caso a Roma, poliziotto positivo - "I test eseguiti durante la notte presso l'istituto Spallanzani confermano la positività al COVID-19 di un poliziotto", ha detto l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Sono stati informati il Prefetto e il Questore. Ricostruiti tutti i contatti stretti e posti sotto sorveglianza sanitaria. Si conferma il link epidemiologico con la Regione Lombardia" prosegue l'assessore, parlando del primo caso a Roma. E il liceo del figlio dell'agente, a Pomezia, è stato chiuso a scopo precauzionale. Sospese anche, sempre in via precauzionale le lezioni del Corso di Laurea in Informatica all'università Sapienza di Roma, canale AL, frequentato dall'altro figlio dell'agente. Risulta che l'uomo avesse avuto contatti con persone in Lombardia.

Spallanzani, al momento 12 casi positivi a Roma - Sono 12 al momento i casi positivi di Coronavirus accertati tra Roma e Provincia. Dagli ultimi dati dello Spallanzani si contano 7 ricoverati: la coppia di cinesi ormai negativizzata, un poliziotto ricoverato ieri, la famiglia di Fiumicino (madre, padre e una figlia) e un ultimo caso con un link epidemiologico veneto. A questo vanno aggiunti il nucleo familiare del poliziotto ricoverato (moglie, due figli e cognata),tutti positivi e in sorveglianza sanitaria a casa, e un vigile del fuoco positivo al test e in sorveglianza nella caserma di Capannelle.

Un paziente sardo è risultato positivo al Coronavirus: si tratta del primo caso nell'isola. La conferma della diagnosi - fa sapere la Regione Sardegna che ha ufficializzato la notizia - avverrà dopo la verifica del tampone da parte dell'Istituto superiore di sanità. L'uomo è ricoverato attualmente in un ospedale di Cagliari.

Prima vittima del Coronavirus nelle Marche. Si tratta di un "anziano di 88 anni - fa sapere la Regione - con patologie pregresse, deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano. Era stato ricoverato il 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie ed era risultato positivo al tampone.

Mercoledì ci sarà una riunione telefonica tra i ministri dell'economia del G7 e dell'Eurogruppo per stabilire "un'azione concertata" sull'epidemia di coronavirus, ha fatto sapereil ministro francese Bruno Le Maire.

MotoGp, rinviata anche Thailandia - Il Gran premio di motociclismo della Thailandia in programma il 22 marzo è stato rinviato a causa dell'epidemia di coronavirus, ha annunciato il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul. "Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso - ha detto Anutin, che è anche ministro della Sanità -. "È nell'interesse del Paese e dei partecipanti". L'annuncio arriva il giorno dopo la cancellazione del Gp del del Qatar, prima gara della stagione, che si sarebbe svolta l'8 marzo. Diversi altri eventi motoristici sono già stati annullati o rinviati a causa del Covid-19, tra cui il Gp di Cina Formula 1 in programma per il 19 aprile a Shanghai e un evento di campionato di Formula E in programma per il 21 marzo a Sanya, sull'isola cinese di Hainan.

Ieri il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto del presidente del Consiglio con le nuove misure contro la diffusione del coronavirus.