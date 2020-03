Villa Castelli (Brindisi) Campo Sportivo Comunale, il progetto per riqualificarlo ammesso a finanziamento

Il Comune di Villa Castelli riceve un finanziamento di € 100.000 dalla Regione Puglia per il Campo Sportivo Comunale.

Dopo aver candidato il proprio progetto al bando regionale “ POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE IX _ AZIONE 9.14” proponendo interventi di riqualificazione con recupero funzionale, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento dell’impianto sportivo comunale con annesse aree sportive, arriva l’ok della Regione Puglia che affida al Comune di Villa Castelli una somma pari a € 100.000.

Questa somma verrà utilizzata per riqualificare l’impianto del campo sportivo e dell’area polifunzionale annessa ovvero campi da basket, tennis, pista di atletica, al fine di recuperarne l’utilizzo e la fruibilità con interventi di riqualificazione della pavimentazione e di abbattimento delle barriere architettoniche.

“Sono molto orgoglioso di questo risultato positivo per la nostra città” – dichiara il sindaco Giovanni Barletta – la Regione Puglia premia Villa Castelli per un progetto che darà valore ad un impianto trascurato da tempo e favorirà la partecipazione della comunità in un’ottica di inclusione e condivisione” continua il sindaco.

L’atto dirigenziale siglato a Bari il 19 Febbraio scorso, vede l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di Villa Castelli insieme ad altri comuni del territorio che potranno così portare migliorie alle proprie strutture.

Non va dimenticato inoltre che a Villa Castelli sono stati assegnati altri € 158.000 complessivi alla Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli e all’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Battaglia” anch’essi ammessi a finanziamento per il potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo di soggetti privati.

Un periodo positivo per la piccola comunità brindisina che sta facendo di tutto per risollevarsi e mettere in luce le proprie potenzialità.