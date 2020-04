Gli auguri aquilani di Buona Pasqua di Goffredo Palmerini alla redazione

Gentile direttore, gentili amici della Redazione, come d'abitudine un piccolo messaggio d'auguri per le Festività Pasquali. Ci prepariamo alla Pasqua, meditando in questo Venerdì e Sabato Santo sul mistero della Morte di Gesù, vivendo questi giorni molto diversamente dagli altri anni, per via della pandemia che sta affliggendo l'Italia e il mondo intero.

Li vivremo, questi giorni, con fede e speranza nel futuro, dovendo seguire in streaming le celebrazioni pasquali, compresa la Veglia di Pasqua, con l'annuncio della Resurrezione di Cristo, Luce del mondo. Il mio augurio è che ciascuno possa risorgere dalle proprie condizioni di difficoltà, di ogni genere - specie in questo drammatico periodo di pandemia -, aperti alla Speranza. Perché la Resurrezione è il centro della Fede cristiana, per chi ne ha il dono.

Proprio perché più preziose - quest'anno non potranno tenersi per via del Coronavirus - in via di augurio segnalo due belle tradizioni abruzzesi che vi ripropongo in edizioni recenti. La prima è la Processione del Venerdì Santo dell'Aquila (edizione 2018), una delle più suggestive d'Abruzzo, con l'accompagnamento dei Cori aquilani diretti dal Maestro Vincenzo Vivio che cantano lo struggente Miserere di Saverio Selecchy Chieti, 1708-1788), con il commento della giornalista Angela Ciano.

Per la seconda, quale messaggio augurale e, proprio per mostrare la gioia della Pasqua, ricorro ad un'altra bella tradizione abruzzese, che si tiene ogni giorno di Pasqua a SULMONA: "La Madonna che scappa", assai conosciuta in Italia e all'estero. In nuce, mostra la Madre di Gesù addolorata per la morte del Figlio (con il velo nero) che alla vista di Gesù risorto, all'altro capo della splendida piazza, gli corre incontro con gioia perdendo i segni del lutto. Una tradizione molto suggestiva e commovente. Qui di seguito il video dell'edizione del 2011.