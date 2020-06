Oggi vertice del Centro Destra Sul tavolo gli Stati generali

L'incontro, tra Tajani, Meloni e Salvini, servirà anche per discutere delle regionali. Conte lavora agli Stati generali dell'Economia, per il rilancio dopo l'emergenza Covid. Von der Leyen parteciperà sabato in videocollegamento.

È prevista nel tardo pomeriggio di oggi una riunione dei vertici del centrodestra per decidere la linea comune da tenere sugli Stati Generali. L'incontro, a cui prenderanno parte Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini servirà anche per tornare a discutere delle candidature per le elezioni regionali. Tra i nodi ancora da scogliere il via libera definitivo alla corsa di Raffaele Fitto in Puglia e Stefano Caldoro in Campania. Due nomi su cui la Lega fa resistenza.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta proseguendo gli incontri con i ministri del suo governo sul piano di Rilancio e in vista degli stati generali dell'economia, che dovrebbero prendere il via venerdì. Tra la mattina e il pomeriggio numerosi i colloqui: Lorenzo Guerini, Roberto Speranza, Vincenzo Spadafora, Stefano Patuanelli, Nunzia Catalfo, Alfonso Bonafede, Elena Bonetti, Lucia Azzolina, Francesco Boccia e Sergio Costa. Sono stati intanto preallertati per un incontro, ma non ancora convocati, i capigruppo dei partiti di maggioranza, che potrebbero a questo punto andare a Palazzo Chigi domani.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sabato mattina parteciperà in videoconferenza agli Stati generali, rispondendo all'invito del governo italiano, per parlare della dimensione economica europea.

Si apriranno venerdì pomeriggio, a Villa Pamphili, gli stati generali dell'economia convocati dal premier Giuseppe Conte. Il calendario degli incontri, che si dipaneranno fino alla prossima settimana nell'arco di quattro o cinque giornate, è in fase di elaborazione ma dovrebbe partire, venerdì, dai rappresentanti dell'opposizione.

Sabato dovrebbe essere il giorno dedicato ai colloqui di profilo europeo e internazionale, con il collegamento in videoconferenza, tra gli altri, della presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen e del presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Lunedì 15 dovrebbero iniziare i colloqui con le parti sociali, che potrebbero richiedere più di una giornata di lavoro. Ansa