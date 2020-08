Coronavirus in Italia, crescono ancora i nuovi casi: 574. Tre i morti

Cresce ancora il numero di nuovi contagi di coronavirus in Italia. Da ieri sono 574, mentre i decessi sono stati 3. Il totale delle vittime sale così a 35.234, mentre quello dei casi a 252.809. E' quanto emerge dal report diffuso dal Ministero della Salute e consultabile sul sito della Protezione Civile. E' il Veneto la prima regione per l'aumento di nuovi casi: rispetto a ieri sono 127. Valle d'Aosta e Molise sono le uniche regioni italiane in cui non si registrano nuovi casi. In Lombardia oggi 97 positivi e 57 in Emilia Romagna. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46.723 tamponi. I guariti sono 403 rispetto a ieri in Italia. Il totale sale ora a 203.326.

Sono 14.249 le persone attualmente positive al Covid, 168 in più di ieri. In aumento anche i pazienti in isolamento domiciliare (13.422, con una crescita di 182 rispetto a ieri) ed in terapia intensiva (56, uno in più di ieri), mentre calano i ricoverati con sintomi (771, 15 in meno). E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. Complessivamente, le persone dimesse o guarite dal virus sono 203.326, 403 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46.723 tamponi, 4.465 in meno rispetto al giorno precedente.